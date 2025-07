La crisis energética les "encendió la lamparita": Fusionarán 2 entes de control

Interventores

Los actuales interventores del Enre, Osvaldo Rolando (ex ejecutivo de Edesur), y del Enargas, Carlos Casares (ex ejecutivo en Tecpetrol, del Grupo Techint), ambos ex funcionarios del área energética en la gestión de Mauricio Macri, continuarán al frente de los organismos hasta el 9 de julio de 2026, cuando finalice la prórroga otorgada por el Poder Ejecutivo o hasta que se conforme el directorio del nuevo ente, que contará con cinco miembros.