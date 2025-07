Javier Milei ya no sorprende: Batalla cultural judeocristiana, peronismo, socialismo...

Ese es uno de los virus que le metieron en la cabeza a la gente y que llena de envidia, de odio y de resentimiento a cada uno. ¿Y en el fondo, de qué se trata la justicia social? En el fondo, la justicia social no es ni más ni menos que envidia con retórica, es decir, es la envidia disfrazada de algo bienpensante, pero no deja de ser un pecado capital, como diría en algún momento Thomas Sowell. También, ¿desde cuándo la envidia dejó de ser un pecado capital, para convertirse en una virtud? No nos van a doblegar. Nosotros conocemos las Sagradas Escrituras.