Pullaro lo hizo: 30 años después, empleados judiciales de Santa Fe van a paro

Juan Pablo Langella, representante del Sindicato de Empleados Judiciales, informó que el paro afectará a las localidades de Santa Fe, Rosario, Reconquista, San Cristóbal, Tostado y Villa Ocampo, porque "No tenemos respuesta del gobernador, no firma los decretos, no respeta la Constitución y como integrante del Movimiento Obrero lo vamos a defender a los compañeros judiciales".