El poderoso alimento para la próstata que recomienda un urólogo

Se dice, por ejemplo, que las semillas de calabaza ayudan a prevenir el agrandamiento de próstata.

¿Qué beneficios tiene la semilla de calabaza para la próstata?

Una de las razones para afirmar que las semillas de calabaza son buenas para la próstata es por su contenido de Zinc.

El zinc es un mineral importante y ampliamente reconocido como un nutriente clave para la salud prostática.

Las semillas de calabaza "contienen altos niveles de zinc, elemento necesario para el crecimiento y el mantenimiento del cuerpo", indica el Dr. Juan Antonio Mainez, urólogo, en su sitio web.

Para tener idea, se calcula que una porción de semillas de calabaza contiene aproximadamente 6,6 mg de zinc, lo que equivale a casi la mitad de la ingesta diaria recomendada.

"Un 75% de los hombres que padecen hiperplasia prostática benigna tienen bajos niveles de zinc", dice el experto, quien recomienda comer semillas de calabaza para cuidar la próstata.

Asimismo, hay evidencia de que el zinc puede ayudar a reducir la mortalidad por cáncer de próstata.

Según un estudio realizado en Suecia, el alto consumo de zinc en la dieta podría estar relacionado con una mejor supervivencia por cáncer de próstata tras ser diagnosticado.

Esto no es dato menor, considerando que el cáncer de próstata es el cáncer más extendido entre los hombres y uno de los cánceres más mortales. El estudio fue publicado en The American Journal of Clinical Nutrition.

¿Qué beneficios tienen las semillas de calabaza?

Ahora bien, las semillas de calabaza son alimento muy beneficioso, no sólo para la salud de la próstata. Prueba de ello son sus otros posibles beneficios:

Mejora la fertilidad masculina

Ayuda a mejorar el sueño

Contribuye a regular la digestión

Ayuda a reducir el azúcar en sangre

Mejora la salud del corazón

Mejora la calidad del esperma

Ayuda a reducir el riesgo de algunos cánceres

Es un alimento repleto de nutrientes

Mejora la salud de los huesos

Ayuda a reducir la presión arterial

¿Cómo consumir semillas de calabaza?

Una muy buena manera de consumir semillas de calabaza es tostándolas. La Asociación Americana del Corazón (AHA) explica cómo hacerlo:

"Las semillas de calabaza se pueden consumir con o sin cáscara. Una vez que las hayas sacado de la calabaza, es recomendable dejarlas en remojo en agua durante unas horas para ayudar a retirar la pulpa de la cáscara.

No hay nada de malo en consumir los trocitos carnosos que están adheridos a las cáscaras, pero a muchas personas no les gusta la textura.

Una práctica habitual es añadir especias ligeras y tostar las semillas en una bandeja para horno en la rejilla superior del horno durante 15 a 20 minutos a 350 grados".

---------

Seguí leyendo en Urgente24

Si tomas esta bebida podrás dormir mejor, según dietista

Experto revela la mejor forma ganar masa muscular en la vejez

¿Mala circulación? Esta especia dorada mejora el flujo sanguíneo

¿Cuál es la fruta que reduce el colesterol y evita la placa en las arterias?

Nadie se esperaba este peligro oculto del café: Cuidado