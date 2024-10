"Pánico total": Sol Pérez contó cómo transitó los primeros meses de embarazo

"No quería hacer fuerza. O sea, me daba miedo hasta ir al baño. Era como un pánico total", explicó la modelo. Sobre el acompañamiento por parte de su marido Guido Mazzoni expresó: "Guido es lo máximo que hay en el mundo. Él es como muy compañero. Yo igual un poco me abusaba". Además, también confesó que se le despertaron antojos como por ejemplo con la leche chocolatada y los alfajores de dulce de leche.