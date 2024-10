Paritarias en Santa Fe: La deuda provincial que sale cara

En base al aumento de los pasivos, el funcionario aseguró que "se va a trasladar conforme a lo que establece la Ley 69.15 de jubilaciones en su texto actualizado, y ahí es donde se prevé en el mecanismo de traslado, con un coeficiente sectorial y con un determinado plazo que tiene que ser dentro de los 60 días".

De igual manera, el titular de la cartera de Economía destacó el "compromiso de recomposición salarial porque pensamos en los trabajadores del Estado que son uno de los recursos fundamentales con los que se prestan los servicios públicos".

Asimismo, manifestó: "Aquí lo que hicimos fue cumplir con un compromiso de cuidado del poder adquisitivo así como acontecieron los índices de inflación y porque desde la Provincia hemos podido hacer eficiencia a lo largo del año para entender que podemos seguir siendo ecuánimes a la hora de asignar los recursos".

UPCN decidirá entre este jueves y viernes si acepta o rechaza, mientras que ATE lo hará el próximo martes.

Paritaria docente

Más tarde fue el turno de los docentes, donde Olivares y Báscolo, acompañados por la secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena, fueron los cabecillas de otro capitulo de paritaria junto a caras visibles de Amsafé (Rodrigo Alonso, Susana Ludmer, María José Marano, Paulo Juncos y Sergio Bruchini), Sadop (Pedro Bayugar, Ricardo Vega, Cecilia De Santa María, Martín Lucero, Claudia Solís y Marcelo Mateos), UDA (Daniel Domínguez y Mariela Rossi) y AMET (Fabián González).

Luego de la mesa de diálogo, Olivares indicó: "Tal como nos habíamos comprometido, estamos realizando una evolución del salario y planteando un objetivo común con las entidades sindicales: la necesidad de mantener el poder adquisitivo del trabajador docente".

La propuesta fue la misma que con los estatales del cual el ministro santafesino reiteró "la voluntad del gobierno de ver la evolución del poder adquisitivo del salario y, si hace falta, componer la diferencia por la evolución de los precios".

El objetivo de dicho planteo es que al final este primer año de mandato, la suba salarial de los trabajadores docentes sea "equivalente a la evolución de los precios".

El malestar de Amsafé...

Tras la culminación con los docentes, Rodrigo Alonso, secretario General de Amsafé, encendió, una vez más, un clima de tensión y malestar por lo ofrecido.

"Es una propuesta que no da cuenta de lo que hemos perdido durante el año, que no da cuenta de la deuda que todavía tiene el gobierno de la paritaria 2023, que en su campaña electoral dijo que lo iba a cumplir, que no da cuenta de lo que estableció en su campaña electoral. Acá hay que decir que no hay ni cláusula gatillo, no se le gana la inflación, no se respeta a los docentes", criticó.

Alonso recordó que "La oferta es similar a lo que se ofreció en la paritaria central, con un garantizado de $60.000 que va a aplicarse en el caso del sector docente por cargo y teniendo en cuenta las horas cátedras: en el caso del nivel secundario 30 horas cátedras para obtener esos $60.000, y en el caso de superior, 24 horas cátedras".

Así, analizó la propuesta y lamentó que "no toma los reclamos que hace menos de una semana hemos presentado". En tanto, agregó: "Nos llama poderosamente la atención que el gobierno desconozca la deuda que todavía tiene con los trabajadores, con los activos, con los jubilados. El gobierno ha tomado una definición nuevamente de presentar una propuesta sin dar cuenta de la pérdida salarial que tenemos las trabajadoras y los trabajadores de la educación".

El secretario General expresó su desilusión ya que no fue lo esperado. "El gobierno viene a comunicar una definición que ha tomado sin consultar a las trabajadoras y a los trabajadores de la educación", apuntó.

Este viernes será clave para definir la postura del sindicato.

... y Sadop

A su turno, el referente de Sadop, Pedro Bayúgar, adhirió a lo dicho por Alonso debido a que "no contempla ninguno de los puntos que habíamos solicitado la semana pasada".

El próximo lunes por la tarde se realizará la reunión de delegadas y delegados gremiales de Sadop para votar por la aceptación o rechazo de la propuesta.

