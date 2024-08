Educación en Santa Fe: La paritarias no son prioridad para Pullaro

En esa línea, agregó sobre aquel estudio ejecutado en el segundo mes del año: "Detectamos alumnos que deben 10, 12 y hasta 16 espacios curriculares y podrían estar en condiciones de egresar si no fuera por la cantidad de materias que fueron acumulando, algo que antes el sistema no permitía y que a partir de la pandemia y de la experiencia de la no repitencia sí se permitió y generó un perjuicio importante".