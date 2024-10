Viviana Canosa recordó su pelea con Luis Majul: "Me quedé sin laburo"

“Yo no lo juzgo, ni me pongo en víctima. Yo me quedé sin laburo”, señaló sobre los rumores de que la apartaron por su enfrentamiento con Javier Milei. A su vez, aprovechó para referirse a su salida de LN+. “En LN+ yo sabía porque me lo advirtieron que si seguía con mi discursito iba a tener un problemita y me iba a quedar sin trabajo”, reveló.