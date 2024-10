BCRA: El veranito del blanqueo tiene fecha de vencimiento

El Banco Central (BCRA) registró este jueves (10/10) un saldo neto comprador de US$ 70 millones por su intervención en el mercado cambiario oficial, acumulando una compra semanal de US$ 230 millones. Esto representa una desaceleración en comparación con el resultado positivo de la semana anterior, que alcanzó US$ 508 millones, el mejor registro desde mayo.