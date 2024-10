Finde XL en Córdoba: Alfajores, vinos y muchos festivales

Vinos de alto vuelo

El próximo viernes 11 y sábado 12 de octubre, 50 bodegas de alta gama presentan sus líneas más exclusivas en el Centro de Convenciones del Hotel Quinto Centenario. Los organizadores lo describieron como “un ambiente diseñado para garantizar una experiencia personalizada”.

Entre las bodegas confirmadas para esta edición están: A16, Animal Orgánico, Antucura, Argento, Aya y Aida, Bodega Bianchi, Bodega Familia Kretschmar, Bodega Jorge Rubio, Bodega Malma, Bodega Vistalba, Casarena, Casimiro Wines, Clos de Chacras, Correntoso, Cruzat, Domaine Bousquet, Domiciano, Don Manuel Villafañe, Doña Paula, El Viticultor, Eterna Wines, Fabre Montmayou, Finca Bandini, Finca del Nunca Jamás, Finca Flichman, Herencia Wines, Juan Ubaldini Wines, La Celia, La Mala María, Lui Wines, Luigi Bosca, Meraki Wines, Mil Suelos, Mosquita Muerta, On The Road, Otronia, Piedra Negra, Piloto de Prueba, Scotti Wines, Slow Wines, Terra Camiare, The Wine Plan, Trivento, Valle de la Puerta, Vinos Adentro, y muchas más. Además, estarán disponibles las ofertas de Caminos del Vino Córdoba, que también tendrá un espacio especial para exponer lo mejor de los vinos cordobeses.

Las entradas, expedidas por la página oficial del evento, parten de los 27.000 pesos sin consumición. El evento cuenta con un cupo limitado de 1.000 personas diarias.

Feria del Libro Córdoba 2024

El tradicional evento apostado en la Plaza San Martín de la capital provincial celebra su 38° edición entre el 8 de octubre y el 20 del mismo mes. Con más de 200 actividades para todos los públicos, 5 ciclos y más de 100 stands de librerías y editoriales independientes, se despliegan 13 días para disfrutar a pleno, con entrada gratuita, a lo largo de la Supermanzana Intendencia, Teatro Comedia, Museo Metropolitano de Arte Urbano, Biblioteca Córdoba, Cine Arte Córdoba y bibliotecas populares.

Cierre del Oktoberfest 2024 en Villa General Belgrano

Con la cerveza como principal atractivo, la ciudad con un innegable aspecto alpino encarna uno de los festejos más tradicionales de Bavaria, entre música, comidas típicas y diversos espectáculos. Se trata de la tercera sede mundial en importancia de dicho evento, tan solo por detrás de la original en Múnich y la de Blumenau, Brasil.

En su segundo fin de semana, el tradicional festejo convoca el viernes 11 a la presentación de Airbag y The End Pink Floyd, el sábado 12 El Cuarto Soda y Los Palmeras junto a la camerata, y el domingo 13 Turf, estirándose al lunes 14 con Los Abuelos de la Nada.

Los precios de las entradas son para el viernes 11 48.000 pesos, sábado 12 55.000 pesos, domingo 13 20.000 pesos y lunes 14 8.000 pesos).