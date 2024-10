Video hot: Filtración y una árbitra y un dirigente suspendidos 'de por vida'

VIDEOHOTFILTRACIONYUNAARBITRAYUNDIRIGENTESUSPENDIDOSDEPORVIDAFOTO2.jpg La joven árbitra, Elif Karaarslan, y el dirigente Orhan Erdemir, fueron suspendidos “de por vida” en Turquía a raíz de la filtración de un video sexual asociado con ella.

El medio turco OrduHayat dio a conocer que en la declaración ante la Junta de Arbitraje, afirmó: “Hay un video que se intenta asociar conmigo, pero no tiene nada que ver conmigo y la calidad de la imagen es extremadamente mala. No soy la persona que aparece en el vídeo y el hecho de que me enfrente a una acusación tan grave es un atentado contra el honor de una mujer”.