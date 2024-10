Red Bull suma 'combo' completo: ya tiene a Jürgen Klopp y va por el París FC

Así lo confirmó el propio Jürgen Klopp en un video que difundió, luego de que la propia compañía lo haya dado a conocer en sus canales de comunicación. El ex entrenador del Liverpool asumirá como Director de Fútbol Global de la empresa, que es dueña de cinco equipos y tiene una acción minoritaria en otro más.

De esta manera, Jürgen Klopp tendrá bajo su órbita al Red Bull Salzburg (Austria), RB Leipzig (Alemania), New York Red Bulls (Estados Unidos), Red Bull Bragantino (Brasil) y Omiya Ardija (Japón). También al Leeds United (Inglaterra), institución en donde la empresa tiene un pequeño porcentaje de acciones.

¿Qué hará Jürgen Klopp en Red Bull?

Según informó Red Bull, Jürgen Klopp “supervisará la red internacional de clubes de fútbol” de la compañía. Si bien no estará en la diaria de lo que haga cada equipo, “aportará una visión estratégica, apoyando a los directores deportivos individuales en la promoción de la filosofía de Red Bull”.

También hará un seguimiento de “las operaciones globales de ojeadores de la organización y contribuirá a la formación y el desarrollo de entrenadores”.

¿Qué expectativas tiene Jürgen Klopp como Director de Fútbol Global?

Para Jürgen Klopp, se trata de un desafío sumamente atractivo. En el video que él mismo difundió, explica por qué. “Hace unos meses atrás dije que no me veía más al nivel del campo, y sigue siendo el caso. Pero sigo amando el fútbol y sigo amando trabajar, y Red Bull me da la plataforma perfecta para eso”, señaló.

“Quiero compartir mi experiencia que adquirí a lo largo de los años. En mi carrera peleé por ascensos, peleé contra el descenso, peleé por títulos y por trofeos. A veces fallamos y a veces lo conseguimos, y lidiar con eso es difícil no es fácil pero es posible”, continuó.

“Quiero aprender de nuevo. Cuando estás en el trabajo y tenés que jugar cada 3 días, apenas tenés tiempo de hacerlo, y ahora tengo tiempo y la oportunidad. Quiero ver, y sentir, y entender qué es útil para el fútbol, y desarrollar el fútbol un poco más”, agregó Jürgen Klopp.

