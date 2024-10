Ricardo Gareca le frenó el carro a los periodistas chilenos: "No son técnicos"

Ricardo Gareca: "No puedo debatir con ustedes porque no son directores técnicos"

"No me molesta las opiniones, les digo con total honestidad. Porque si hay alguien capacitado son los que estamos en el fútbol. Ustedes no son técnicos, yo soy técnico, porque me dedico a todo esto", señaló Ricardo Gareca.

"No saben lo que es ser técnico. Pueden opinar y eso yo lo respeto, pero nunca van a poder saber desde este lugar porque no son profesionales como soy yo, como somos los técnicos que nos dedicamos a esto. Y esto no lo tomen como un acto de soberbia: hay que ser DT para hablar con propiedad", continuó.

"Pero uno sí puede opinar, uno puede criticar, ´esto me gusta, esto no me gusta´. Lo pueden hacer, cómo no lo van a poder hacer. Ahora, no puedo debatir con ustedes porque no son directores técnicos. No saben lo que es estar en un vestuario en donde hay figuras, millonarios que se dedican a esto y uno tiene que tomar decisiones", agregó Ricardo Gareca.

"Nadie de ustedes sabe lo que es estar frente a un plantel y tomar decisiones. Los técnicos somos los que sabemos todo este tipo de cosas, pero podemos aceptar las críticas, las opiniones, cómo que no. Por eso no me molesta". cerró el entrenador argentino.

