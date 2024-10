Denuncia penal: Karina Milei va a La Plata con Sebastián Pareja apuntado por la Justicia

image.png

Se suma que en el transcurso de su gestión en PAMI, la dirigente libertaria descubrió graves irregularidades. "Empezamos a encontrar corrupción a lo loco. Vi cómo se manipulaban documentos y cómo se pedían firmas para operaciones que no tenían sentido. Les dije a los responsables que no iban a firmar esos papeles porque no estaban de acuerdo con lo que se estaba haciendo", relató.

Y comentó que, después de negarse a participar en estas prácticas, sufrió represalias. "Cuando me negué a seguir participando, me echaron y, además, recibí amenazas de abogados vinculados a los líderes del espacio. Me dijeron que lo iba a pasar mal si seguía adelante con mis denuncias".

En el escrito presentado a la Justicia, se lee:

Dicho y hecho, ante la negativa de continuar con las prácticas corruptas heredadas en la delegación de PAMI, el 31 de mayo se nos comunicó nuestro despido

Finalmente, habló de la denuncia formal que presentaron ante la Justicia: "Hicimos la denuncia con el doctor Simonetto, y la vamos a ratificar. Tengo pruebas de toda la corrupción y de las amenazas que he recibido", concluyó.

En la amplicación de la denuncia, deja constancia que hubo una denuncia penal presentada con fecha del 18/6 de este año, contra "Sebastián Pareja, Juan Esteban Osaba, Lucrecia Osaba, Emiliano Rossi y todo aquel que resulta autor, cómplica o partícipe de cualquier grado de las maniobras que se denuncian, con el fin de que se investigue la probable comisión de delitos de acción pública, tipificados en los artículos 210, 174 inc. 5, 248, 165 y 266 de Código Penal, y/u otros posibles actos delictivos por los hechos dque seguidamente expone".

ESCRITO PRESENTADO.pdf Raúl Carlos Simonetto y Viviana Marcela Aguirre, ex funcionarios del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) presentaron una denuncia penal ante el Juzgado Federal 1.

El acto de Karina Milei y sus secuaces, en La Plata

Según informó La Libertad Avanza, en la jornada del viernes en La Plata, Karina Milei, Martín Menem y sus secuaces, "liderarán un acto para militantes y seguidores".

Además, detallaron que "el mismo viernes a las 16, Martín Menem y Sebastián Pareja, presidente de LLA Buenos Aires, ofrecerán una conferencia de prensa en la sede partidaria ubicada en la calle 43 Nº 635, entre 7 y 8, La Plata".

El acto tendrá lugar a las 18:00 en el Club COPARA, ubicado en calle 83 entre 5 y 5 bis, Villa Elvira. "Está destinado exclusivamente a la militancia", aclararon.

"La visita de Karina Milei y Martín Menem a La Plata es parte de la gira que llevan adelante las autoridades partidarias con el objetivo de tener presencia en todos los distritos a lo largo y a lo ancho de la Argentina", concluyeron voceros de prensa de ese espacio partidario.

image.png Sebastián Pareja, el armador de Karina Milei.

