Baby Etchecopar estalló en Rivadavia: Cruzó al aire una persona que lo hostigaba

Ante el constante hostigamiento y además de compartir su número telefónico al aire, el periodista aseguró que lo denunciará ante la Justicia y le advirtió: "Esto va directamente a Patricia Bullrich".

Tras el episodio, Landriel publicó en su cuenta de X (ex Twitter) algunos de los mensajes que recibió luego de que Etchecopar lo dictara al aire.

El diálogo completo entre Baby Etchecopar y Tristán Landriel

Etchecopar: ¿Por qué me dijiste esas barbaridades recién? ¿De dónde saliste?

Landriel: No sé, a mí me pasaron tu número y te llamaba para decirte que sos un sor… Levantás pautas de [Horacio] Rodríguez Larreta y empezás a decir giladas en la tele haciéndote el buena gente. Vivís de ellos; sos como la iglesia, te c… en la gente. Hacés plata con el hambre de la gente como todos estos hijos de p… Sos una m… ¿Qué se siente ser así y que alguna persona te crea? ¿Qué se siente jugar con el corazón de la gente? Basura.

Etchecopar: Dejame hablar, cobarde.

Landriel: No soy ningún cobarde yo, lo arreglamos en Cabildo y Juramento. A ver cómo nos encontramos.

Etchecopar: Cabildo y Juramento es un lugar de n… grasa como vos. Te veo en San Isidro. Vos sos pobre. Yo tengo mucha plata, mucha. Mucho abolengo y mucho apellido. Vos sos un humilde que va a morir pobre como tu papá y tu mamá.

Landriel: Puede ser que sea pobre.

Etchecopar: Estás lleno de veneno, hijo. Te tenés que hacer curar. Lo único que tenés en tu vida son tu novia y tu perro. Pasó tu número para que te llamen a las 3 de la mañana y te ayuden a usar un teléfono.

Landriel: Que me llamen.

Etchecopar: Sos tan estúpido que usás el teléfono para insultar gente que no conocés. Que pasó por la universidad, que está al aire y da su cara y su número de documento; no anónimo como vos. Encima dejás los dedos pegados porque dejás el teléfono que, por supuesto, va a ir a una fiscalía. Te tendrás que hacer cargo cuando te llamen. Esto va directo a Patricia Bullrich.

Landriel: ¿Cuánta gente hay que estudió en la universidad y es una basura?

Etchecopar: Pero vos no me conocés. Es más, no me conocés porque no estás a mi altura. No frecuentás lo que yo frecuenté: la universidad, caminos diferentes. Vos sos una lacra y yo soy un tipo que hice algo en la vida. Tuve hijos, crié una familia, tuve mi casa. No me conocés y acusás con el dedo, como todos los giles, que recibí pauta de Larreta. Traeme pruebas porque sino vas a tener que ir a la Justicia a demostrarlo.

Landriel: Vos dijiste que de buena fé Larreta te trajo unos pesitos. Y [Alejandro] Fantino te dijo que estás al aire.

Etchecopar: Callate, borracho. Esto lo vas a tener que explicar en la Justicia. Te voy a enseñar cómo tiene que funcionar.

