Javier Milei estalló contra A24 por una fake news: "Después lloran"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/carusopablo/status/1793329669116240377&partner=&hide_thread=false Haber dado pantalla a una fake es algo intolerable en medio de tanta confusión planificada. Le pedí disculpas personalmente al Presidente y lo haré públicamente como corresponde.



Los vuelos oficiales son de interés público. La falsa información lastima ese mismo interés. https://t.co/oB70UpSmWX — Pablo Caruso (@carusopablo) May 22, 2024

Algunos instantes más tarde, Caruso publicó un tuit manifestando haberlo pedido disculpas personalmente al mandatario por el error y que volvería a hacerlo personalmente. Por su parte, Milei las aceptó y le agradeció la aclaración.

José Luis Manzano & Nicolás Posse: El eje de la censura, según Santiago Cúneo

El comunicador federal y nacionalista Santiago Cúneo reveló en su streaming Canal 22Web cómo fue la suspensión antes del debut de 'El Rey Desnudo', envío que nunca apareció en la pantalla de A24. Para contarlo, ese programa tuvo su 1ra. y única emisión el lunes 13/05 a las 22:00, en la que apuntó contra el accionista de la corporación, José Luis Manzano; y el jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Posse.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/punzo_rojo/status/1790215490473750531?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1790215490473750531%7Ctwgr%5E3b237ca8b72af950c7ecc32ccb2001d2fba31c30%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Factualidad%2Fjose-luis-manzano-nicolas-posse-el-eje-la-censura-segun-santiago-cuneo-n576870&partner=&hide_thread=false ¿Qué pasó con El Rey desnudo?



"Porque si Cúneo está en América, los negocios se le caen".



EL REY DESNUDO, PRIMERO Y ÚLTIMO.#UnoMasUnoTresRD



YT @unomasunotres2024

YT @canal22webhttps://t.co/zVwUga9Jww pic.twitter.com/rutFEGmU2f — rojo punzo (@punzo_rojo) May 14, 2024

Lo de Manzano no debería sorprender: si cuando era ministro del Interior le soltó la mano a Juan Carlos Mazzon, 'el Chueco', su mentor, por un acontecimiento baladí y prescripto, todo lo que ocurrió después es anécdota. En cuanto a Posse es un desconocido ex ejecutivo de 3er. nivel en la Corporación América. Recién se le conocerá la voz y el pensamiento el miércoles 15/05 cuando se presente en el Senado de la Nación. Pero es un dato que no lidere el gabinete y que no haya evitado que en 5 meses, su gobierno viva una crisis prematura e intensa.

"Cuando la Casa Rosada quiso censurarnos, llamaron a José Luis Manzano, uno de los dueños del holding, para que nos bloqueara la salida al aire", dijo el conductor.

Es comprensible: Manzano es quien intenta que capitales canadienses realicen negocios mineros. Por ejemplo, en su Mendoza natal. Se encuentra muy enfocado en el lobby con la Administración Javier Milei para conseguir las autorizaciones, y cuenta con el respaldo del gobernador Alfredo Cornejo.

Manzano fue uno de los políticos con mayor futuro en el peronismo y en la política argentina. El presidente del bloque PJ en Diputados más joven de la historia, luego ministro del Interior, y fue su final. Nunca pudo tejer un sistema de alianzas y lealtades que lo sostuviera. Le temían más que lo admiraban. Cuando cayó nunca más regresó y se hizo empresario. También tuvo grandes problemas porque Grupo Clarín consideró que un aliado y luego no tanto. Hasta ocurrieron juicios en el medio. Dicen que lo extravió su pasión por lo financiero.

Posse no existía hasta hace 5 meses. Y ya hay periodistas que vaticinan su salida aunque Urgente24 no lo cree porque su debilidad le permite a Karina Milei una presencia que excede a la Secretaría General de la Presidencia. Dicen que él se queja que Javier Milei no escucha pero no debería ser una novedad. También lo dicen Luis Lacalle Pou, Santiago Peña y otros personajes de más vuelo.

--------

Más contenido en Urgente24:

Honda lanzó la renovación de un clásico en USA

El 'líder de la libertad' que se aburre de ser Presidente y quiere ser faro ideológico

Fuerte sangría en el Merval y los bonos (el riesgo país se va a 1.378)