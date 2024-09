Lamine Yamal: "No tengo posibilidades de ganar el Balón de Oro"

"En el vestuario, fue una locura. Yo pensaba que Morata, Unai Simón eran personas serias, pero... Y lo primero que pensé al día que viene era que quería dormir porque eran las nueve de la mañana".

Con respecto a Barcelona dijo que le gustaría estar ligado para siempre con el club que lo formó, algo similar a lo que hizo Lionel Messi, aunque tuvo que irse antes. Con respecto a Barcelona dijo:

"No quiero que me den los 120 millones de la cláusula porque me tendría que ir del Barça. Espero no poder irme nunca, quiero ser una leyenda".

Por último, le consultaron sobre el racismo y volvió a no explayarse mucho, apenas dijo:

"No merece la pena decir nada, sabemos nuestros valores y no vale la pena". Dando un ejemplo de grandeza a tan corta edad.

