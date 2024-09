Juntos pero no revueltos: "No es cierto que Patricia Bullrich quiera la fusión del PRO"

Patricia Bullrich no pide la fusión del PRO

Estas coincidencias con el Gobierno generan confusión dentro y fuera del Congreso. La oposición más combativa aseguran que el bloque amarillo "es parte del mileismo" y que también trabajan y votan bajo las órdenes de la Rosada; y aunque hay muchos dentro del PRO que no se molestan con esa teoría, hay otro grupo que trata de dejar en claro cada vez que tiene la oportunidad, que "el PRO es el PRO y LA Libertad Avanza es La Libertad Avanza".

Incluso, uno de los puntos de quiebre entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich habría sido la supuesta posición de la actual ministra respecto de fusionarse con el partido de Gobierno, algo que los macristas no avalan porque insisten con que el PRO es "un partido con historia" y que debe "mantener y cuidar su identidad".

En ese sentido, Patricia Vásquez quiso dejar "muy claro" que esas teorías son incorrectas, y que Pato Bullrich "jamás" ha planteado una fusión del PRO con LLA.

"Siempre se dijo que Patricia Bullrich quería la fusión y no es cierto; y lo destaco: no es cierto, porque Patricia siempre habló fue de acompañar al Gobierno, de tirar del mismo carro, de empujar esta voluntad férrea de acomodar las cuentas públicas y de poner las cosas en orden", dijo.

Y agregó: "Yo creo que no es necesaria la fusión, pero si es necesaria la convicción, y no de acuerdo al dirigente del momento, sino a las ideas que siempre defendimos en el PRO y mantenernos en esa coherencia; acompañar tirar del mismo carro, porque el país y los argentinos necesitan esto... Yo no necesito ser de La Libertad Avanza para defender lo que está defendiendo el Gobierno, que es sacar los curros y desburocratizar las cosas y hacerle la vida más fácil a la gente. Soy del PRO y creo en lo mismo".

A su vez, sobre las internas de su partido, comentó: "Nosotros podemos tener algunas divergencias o pudo haber habido alguna diferencia partidaria, pero nunca hemos cambiado de nuestra base central que son nuestros valores los valores, que siempre defendió el PRO y que son del cambio, de la libertad de la República; Bueno, justamente por eso es que acompañamos tanto al Gobierno actual".

"Nosotros estamos convencidos que el único camino que tiene la Argentina es avanzar sobre los curros, la corrupción terminar, con el gasto eterno del Estado y terminar de una vez y para siempre en la Argentina con una inflación endémica y con el hábito de gastar más de lo que uno tiene".

La UCR y su cercanía con el kirchnerismo

En otro fragmento de la charla, la diputada nacional del PRO opinó sobre el rol de la Unión Cívica Radical (UCR) dentro del Congreso. Y en ese sentido, aseguró que hay un grupo de radicales que trabaja "para que a Milei le vaya mal".

"Está claro que hay parte del radicalismo que por lo menos, en lo que demuestran cada día, siempre han votado con el kirchnerismo y acuerdan con el kirchnerismo. Están claramente tratando de que al Gobierno le vaya muy mal, y me refiero al sector de Martín Lousteau precisamente".

En esa misma línea, Vásquez aseguró que entre los radicales, los diputados de Izquierda y los K, busca "extorsionar al Gobierno para que la espada más fuerte, que tiene de convicción y determinación la baja de inflación, no se cumpla. Ellos no quieren eso, quieren la vieja receta de la vieja política... Lo único que les importa es el rédito político de un relato absolutamente mentiroso, esa es la verdad", sentenció.

Por último, consultada sobre si la agenda de la política va en sintonía con las necesidades de la gente, la diputada nacional consideró que "hay que cambiar viejas prácticas" para que la sociedad pueda volver a creer en la dirigencia.

"Yo creo que la política ha estado muy relacionada con burocracia y con gestos de poder, y muchas veces se alejó de la gente.... por eso creo que más allá de las diferencias, de concepciones o de ideas, lo que tendríamos que tener todos claro, más allá del partido, es como vinimos hasta acá nos hundimos en la decadencia más absoluta. ¿No les parece que es momento para que todos empujemos hacia un mismo lugar? ¿Quién puede decir que no está de acuerdo con terminar con la corrupción para que la plata de la corrupción vaya a las escuelas, a los docentes, a los jubilados, o a las obras públicas?", se preguntó.

"En definitiva estoy donde estoy y quise ser diputada, y agradezco al pueblo argentino que haya votado esta lista y que yo esté en este momento donde estoy para hacer la diferencia; realmente mi único afán y lo único que me interesa y voy a seguir impulsando, es que existan políticas prácticas, directas y concretas para hacerle la vida más fácil a la gente", cerró.