A 7 semanas de las presidenciales, EEUU se preocupa más por Halloween que por los comicios

A esta altura, los hogares norteamericanos parecen más interesados en esa celebración que en las elecciones para designar al nuevo ocupante de la Casa Blanca.

Cambridge Analytica: el escándalo de los datos en Estados Unidos

En elecciones presidenciales pasadas, las campañas recurrieron al uso no consentido de información personal publicada en Facebook.

La citada consultora británica recopiló datos de millones de usuarios de esa red social sin aprobación.

Los perfilamientos se obtuvieron por medio de una aplicación llamada "this is your digital life" (esta es tu vida digital) desarrollada por el informático Alexander Kogan y su empresa Global Science Research en 2013.

El truco consistía en una serie de preguntas para elaborar modelos psicológicos de usuarios.

Kogan llevó luego su expertise al plebiscito llamado Brexit en Reino Unido.

Terminó juzgado y condenado pero su forma de hacer política cambió para siempre los usos y costumbres de las campañas.