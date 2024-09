Pilotos de Aerolíneas (APLA) advierten que "la lucha continúa" y piden reincorporar despedidos

A renglón siguiente, explicó

El aumento que el Gobierno puede conceder es de 0%. Mientras la empresa no tenga una ganancia, no pueden ir al contribuyente a pedir más recursos, no hay plata para subir salarios

APLA convoca a sumar fuerzas

En un comunicado difundido en X (exTwitter), APLA llamó a sus afiliados y no afiliados que trabajan en Aerolíneas Argentinas a mantener la lucha y los reclamos.

El conflicto finaliza cuando se acuerde el monto de recomposición salarial, y todos/as los compañeros sancionados(apercibimientos, suspensiones, despidos)se encuentren en sus puestos laborales y se retrotraigan esas medidas disciplinaria

Ante un escenario tan adverso, donde el Gobierno sólo aumenta la tensión contra los gremios,

En otro párrafo adelantan que piensan hacer

La pelea que será larga y difícil, con final abierto Sigamos la lucha. Seguramente las medidas de acción gremial se irán incrementando en impacto y diversificando en su metodología. Estemos atentos. Nos necesitamos todos y cada uno. Sigamos así

El paro de aeronáuticos, que continuó durante este sábado hasta las 12 del mediodía, afectó más de 300 vuelos y aproximadamente 37 mil pasajeros. En esta línea, el Presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, detalló que la medida de fuerza generó pérdidas por casi u$s3.000.000.

Del lado Federico Sturzenegger remarcó que "Los pilotos tienen una serie de prerrogativas entre las cuales una es "volar toda su familia en Business", en esa línea consideró que es un "excelente momento" para avanzar con el proyecto de privatización de la aerolínea.

fabian-lombardo-nuevo-presidente-de-aerolineas-YOACHI7SWJEK5LVIKCYPHHVOWU.avif Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas Argentinas

Déficit de Aerolíneas Argentinas

"No se justifica el déficit de Aerolíneas Argentinas porque pueden cobrar lo que quieren. El aumento salarial va a ser de 0% porque ellos tienen la capacidad de ahorrar y adecuar su planta. Si no hacen el ajuste no vamos a permitir que gasten más a costa del contribuyente", detalló el presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, sobre la situación actual de la compañía.

