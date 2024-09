Luis Juez pidió la cabeza de un ex socio y Bullrich lo dejó offside

En 2003 incluso llegaron a fundar un espacio llamado “Partido Nuevo”, que pretendía rivalizar con el actual oficialismo. Más adelante volvieron a coincidir en la crítica que se estiró por más de 24 años, hasta que Quinteros definió su ingreso al “partido cordobés”, invitado por Martín Llaryora.

Precisamente, Llaryora buscó en Quinteros una figura externa al peronismo para gestionar la materia reprobada de la administración: seguridad. Nada menos que el punto débil donde la oposición está acostumbrada a golpear, y que casi hace caer la herencia entre el ahora gobernador y Juan Schiaretti.

“No tengo nada contra Quinteros. Cada uno elige su precio, algunos se venden por nada, y yo no tengo un problema. Que haga lo que quiera”, apuntó Juez al programa Poné Primera. Así, el cordobés graficó el estado de la relación con su ex socio, a quien “condenó” por su traspaso al oficialismo.

“Esto es un papelón: la mitad de la cúpula de la Policía está presa, el 100% de la cúpula del Servicio Penitenciario también”, cuestionó Juez.

Juan Pablo Quinteros, dicen que más obsesionado con José Manuel De la Sota que Luis Juez. Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad en Córdoba.

Quinteros y Patricia Bullrich

El mal paso que dio Quinteros fue el hecho de que Mercado fue ascendido a subjefe mientras se sostenía una investigación en su contra, ya durante su gestión. La causa, que está en manos del fiscal Enrique Gavier, no estaba en el radar del ministro al momento del nombramiento.

De cualquier manera, los pedidos opositores sobre la salida de Quinteros no solo no se harán concretos en el corto plazo, sino que muy difícilmente se logren en el mediano. La postura de Llaryora es eyectar solo por disposición propia y no alimentar la sensación de injerencia de la oposición, que hoy no encuentra forma distinguible.

Al mismo tiempo, Quinteros cuenta con la simpatía de nada menos que Patricia Bullrich. La ministra de Seguridad de la Nación ha mantenido vivo un acercamiento con el funcionario provincial, con quien coordinó diversos operativos.

Al respecto, en un anuncio reciente, Bullrich comunicó que visitará Córdoba el próximo 23 de septiembre para una jornada de trabajo conjunta con Quinteros. Algo que no caerá bien en la parcela de Juez, que busca acercarse al Gobierno libertario.