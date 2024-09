Rodrigo De Loredo quedó embarrado y le reclaman en Córdoba

No obstante, De Loredo no tendría previsto sancionar ni mucho menos. Quien actualmente lidera la UCR Córdoba, en conjunto con Marcos Ferrer, considera que las reprimendas no surtirán el efecto deseado.

Por otra parte, el veto tensó nuevamente la relación con la oposición interna, encarada por Ramón Mestre. A pocos días del acuerdo que evitó una compulsa electoral para definir la presidencia del partido, el ex intendente de Córdoba y sus seguidores radicales habrían cuestionado el accionar de Picat responsabilizando directamente a De Loredo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/miguelsiciliano/status/1833981707554292131&partner=&hide_thread=false Lo ocurrido en el @DiputadosAR sobre todo con el bloque @UCRNacional es lamentable!!!



Quienes son los radicales?



Los que en Córdoba hablan a favor de los/as jubilados con discursos y más discursos, o los que VOTAN A FAVOR DEL VETO de la ley que ellos mismos escribieron y que… — Miguel Siciliano (@miguelsiciliano) September 11, 2024

Cabe recordar que esa facción de correligionarios no está de acuerdo con que la UCR comulgue con el Gobierno libertario. Algo que con De Loredo y su historial de colaboración con la administración de Milei parece difícil de concretar.

En la vereda de enfrente, más precisamente en el PJ, también aprovecharon para embarrar a De Loredo, con aspiraciones de gobierno en 2027. Desde allí señalaron la doble vara que practica el radicalismo al exigir aumentos para los jubilados cordobeses, pero no acompañar lo mismo a nivel nacional.