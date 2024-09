Facundo Manes trató de ventajeros a los radicales que se reunieron con Milei

"El Gobierno quiere que el ajuste fiscal caiga sobre las espaldas de los adultos mayores. Por eso, vetó totalmente una ley que buscaba recomponer sus haberes tras la devaluación de diciembre. Presidente: ¿en serio cree que los jubilados son la casta?".

En esa misma línea, le dejó un mensaje a la oposición en el Congreso, incluidos sus colegas de la Unión Cívica Radical: Los trató de ventajeros e incoherentes.

"Es triste que opositores quieran usar a los jubilados como moneda de cambio de una negociación política. Basta de querer sacar ventaja a costa del sufrimiento de la gente. Expliquen: ¿qué cambió de junio a hoy? Tengan un poco de coherencia", disparó.

Por último; agregó: "Los jubilados que no son ayudados por sus hijos no llegan a fin de mes. ¿Quiénes son los degenerados? ¿Los que recomponemos sus haberes, tras décadas de trabajo y aportes? ¿O los que los pulverizan? Sentido común y humanidad: no son números, son personas".

"Es complejo el bloque"

En diálogo con Urgente24, fuentes del radicalismo lamentaron la actitud de los diputados que "jugarán" a favor de Javier Milei, pero entienden que "se deben a sus gobernadores" y actuarán en consecuencia.

"Es complejo el bloque", admiten. Y se sinceraron respecto de la situación compleja que atraviesa el radicalismo desde hace tiempo.

"Cada uno responde a lógicas locales y algunos tienen presión de gobernadores; entonces terminan pasando el tipo de cosas que pasaron hoy", dijo un legislador a U24.

De todos modos, aseguran que " La mayoría del bloque va a estar en la misma posición unívoca de rechazar el veto, pero bueno, va a haber algunos cuatro, cinco, seis, que probablemente apoyen al Gobierno".

Y agregaron: "Por otro lado, vamos a apostar también a que se abra la discusión capítulo por capítulo, si eso pasa, y si la votación es artículo por artículo, podemos entonces lograr que algo salga". Por ejemplo, para para el 8% de aumento a jubilados que "me imagino que el PRO va a votarlo e insistir con ese 8% a favor".