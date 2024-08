Luis Juez estalló contra Victoria Villarruel y avaló insultos a senadores

“Yo soy un bocón pero no soy un ladrón. Estos tipos son incombustibles, no les interesa nada. Aunque yo no cobre un peso más, lo mismo te pone en un lugar de vergüenza, de humillación, porque es una decisión colectiva de un cuerpo que yo integro”, expresó el congresista en diálogo con el medio cordobés El Doce. Así, el ex candidato a gobernador de Córdoba se alineó con el discurso del presidente Javier Milei, quien horas antes descargó su furia contra la Cámara alta y sus integrantes.