Preocupado: Luis Juez se sube al 25M de Milei pidiendo prudencia

"Hay un peronismo de consorcios y de aliados casi destituyente. En Argentina cuando no gobierna el peronismo no puede gobernar nadie", dijo el ex PJ en diálogo con Cadena 3. Además, puso en pronóstico reservado el avance de la norma considerada fundamental por el presidente.

Más allá, Juez también reclamó por el frustrado Pacto de Mayo. "Argentina necesita urgente sentar a su gobernador y a sus autoridades nacionales en un gran acuerdo nacional, si no, no vamos a salir nunca de este pozo en el que estamos", sentenció.