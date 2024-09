"Violación accidental": Escándalo en España por la cláusula del contrato de futbolistas

“Yo siempre les he asesorado que ese consentimiento para mantener relaciones sexuales no vale. ¿Y por qué? Porque en cualquier momento del inicio de la relación sexual, cualquiera de las partes puede decir que quiere seguir porque se siente incómodo o incómoda. Por tanto, ese contrato decae. Por tanto, no te obliga a nada. No es como un contrato de compraventa de un piso”, indicó en la entrevista.

VIOLACIONACCIDENTALESCANDALOENESPANAPORLACLAUSULADELCONTRATODEFUTBOLISTASFOTO3.jpg El fútbol de España quedó en el foco del escándalo tras conocerse que los contratos de los futbolistas incluyen una cláusula por “violación accidental” justo en medio de las denuncias contra Rafa Mir y Dani Alves.

“También está la famosa Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que no obliga a firmar ningún contrato. Lo que se dice es que hay que dar el consentimiento de manera clara y concisa”, continuó.

Además, Galán reveló que existen grabaciones, no solamente los contratos firmados: “Los futbolistas graban el consentimiento y graban a la persona”.

Los puntos más polémicos del contrato de consentimiento sexual

El presunto contrato de consentimiento sexual que se publicó en las redes sociales (está escrito en inglés) tiene cinco puntos y en el mismo se detalla el nombre y apellido de la persona que propone el encuentro y quien accede.

En el segundo artículo se establece el horario en el que las personas tendrán la relación íntima y la duración de la misma, con una serie de actividades a realizar, que van desde elección de tocamientos o besos en distintas partes del cuerpo con o sin lengua, hasta penetraciones.

También muestra que el “fallo en el intento de estos actos consentidos según el contrato, entre otras como deterioro físico, psicológico o emocional, no será considerado como agresión sexual por la firma de este escrito”.

El documento también incluye una polémica cláusula de “violación accidental”, en la que indica “cualquiera de las partes, siendo hombre, puede, sin culpa y sin intención, penetrar un orificio femenino”.

Para estos casos, el escrito subido por Galán especifica que “dicho incidente se considerará como asalto, y la responsabilidad de probar la naturaleza accidental del incidente recaerá sobre el hombre”. En este sentido, la mujer tendría la posibilidad de aceptar el carácter accidental de la penetración, en cuyo caso se consideraría que se establece un “consentimiento retroactivo”.

El presidente del CENAFE afirmó que este tipo de contratos ya circulan en España y fueron utilizados por “dos jugadores de Primera División y uno de la Tercera”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MiguelGalanCNFE/status/1833491575776645171&partner=&hide_thread=false Aquí podéis ver el "Contrato de Consentimiento" para mantener relaciones sexuales que circula entre los futbolistas de Primera División. Saquen sus propias conclusiones, pero el apartado violación accidental me parece aberrante. pic.twitter.com/xpbMyrDOYt — Miguel Galan (@MiguelGalanCNFE) September 10, 2024

El caso de Rafa Mir

Rafa Mir, delantero español que actualmente se desempeña en el Valencia, fue detenido en la mañana del pasado martes 03/09 por la Guardia Civil de ese país tras ser denunciado por agresión sexual contra dos mujeres de alrededor de 21 y 25 años. Las dos víctimas interpusieron la denuncia y necesitaron asistencia en el hospital. Luego detuvieron a un amigo del futbolista, que fue denunciado por una de las chicas.

De acuerdo a fuentes españolas, los vecinos que estaban cerca de la vivienda donde se desarrollaba una fiesta privada, fueron los que alertaron a los organismos de seguridad sobre lo que estaba ocurriendo.

La noticia tomó fuerza al tratarse de una figura pública como Rafa Mir, quien pertenece al Sevilla pero se desempeña en el equipo Che. El jugador fue titular en 3 de los 4 partidos de la temporada.

Rafael Mir Vicente, nacido en Cartagena en 1997, es hijo de Magín Mir, exfutbolista de Mallorca y Elche, entre otros equipos. De chico que se apasionó por el fútbol y destacó rápidamente, llamando la atención del Barcelona. Allí jugó, pero no mucho, ya que quedó libre y se fue al Real Murcia. Luego, en 2012, se sumó a las Inferiores del Valencia. Para la temporada 2015/16, se sumó al plantel de Primera e hizo su debut en La Liga.

Hasta ahora, Rafa Mir hizo una buena carrera a nivel clubes con una marca de 81 goles en total, habiendo jugado 277 partidos. Esto incluye sus etapas en equipos como el Valencia, Wolverhampton Wanderers, Huesca, Las Palmas, Nottingham Forest y el Sevilla, así como su participación en equipos juveniles y selecciones menores de España. También ha marcado algunos goles con la selección española sub-21 y con la selección olímpica, destacando en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, donde consiguió la medalla plateada.

Dani Alves, condenado y con libertad condicional

Dani Alves obtuvo hace unos meses la libertad condicional bajo fianza tras ser condenado por agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona.

A finales de 2022, fue acusado y posteriormente condenado a cumplir una pena de prisión de 4 años y medio, tras ser declarado culpable de agredir sexualmente a una mujer en la discoteca Sutton de la ciudad catalana.

Sin embargo, después de pasar más de un año en prisión, logró obtener la libertad condicional al pagar una fianza de un millón de euros. Aunque se encuentra en libertad, la misma es bajo estrictas condiciones. Entre estas medidas, se le prohíbe salir de España, debe presentarse semanalmente ante las autoridades y sus pasaportes le han sido confiscados.

No obstante, ninguna de estas restricciones le impide llevar una vida relativamente normal dentro de España, lo que incluye participar en actividades recreativas como el fútbol. Alves, reconocido por su apego al fútbol argentino y, en particular, a Boca, fue visto jugando al fútbol con la camiseta del equipo xeneize, la cual recibió en 2020 como un regalo por parte del Consejo de Fútbol de Boca, encabezado por Raúl Cascini y Marcelo Delgado.

Dani Alves perdió contratos y colaboraciones publicitarias

El brasileño, además de perder su contrato con el Pumas mexicano y sus colaboraciones publicitarias, tiene varios embargos y a Hacienda le debe un millón de euros. Por lo tanto, personas allegadas como el padre de Neymar Jr., que ya le ayudó con el pago de 150.000 euros para la reparación del daño a la víctima, se negaron a contribuir en la puesta en libertad de Alves, condenado a cuatro años y seis meses de prisión.

Su abogada, Inés Guardiola, solicitó el viernes 22/03 una prórroga de la hora de cierre de la consigna donde debía depositar la fianza de su cliente, pero finalmente no pudo reunir la totalidad del dinero y Alves pasó el fin de semana en el centro penitenciario Brians II. El lunes 25/03, su defensa ingresó la cifra de un millón de euros en la Audiencia de Barcelona, que de forma inmediata ha dictado el auto de libertad provisional que permitió al brasileño abandonar, 14 meses después, la prisión.

Dani Alves espera un fuerte ingreso de dinero

La expectativa es que sus cuentas tengan un ingreso extraordinario en las próximas semanas cuando se le depositen los 4 millones de euros que ganó tras el pleito que mantuvo con Hacienda. El diario brasileño Lance sumó un dato más en esta estructura económica: São Paulo le seguirá pagando unos 400 mil reales (80 mil dólares) mensuales por las 60 cuotas que acordó recibir cuando definió su salida de ese club en septiembre del 2021. “São Paulo no puede suspender el pago ni siquiera estando en prisión porque, legalmente, no existe tal fundamento”, informó el medio.

El portal sudamericano UOL también dio detalles de lo sucedido con las víctimas una vez que se confirmó la sentencia a Alves. Aseguraron que apenas se firmó la sentencia, desde el Tribunal Superior de Justicia de Barcelona enviaron una foto de la última página al despacho de los abogados de la denunciante.

“Creyeron en mí, creyeron en mí, creyeron en mí”, fueron las palabras que había dicho la víctima cuando su abogada, Ester García López, le informó la decisión de la Justicia, según replicó UOL. “En el sillón de madera de una de las estancias del gran despacho del centro de Barcelona, la misma mujer se desplomó al escuchar de boca de su abogado la sentencia de su verdugo. Se encontró sintiendo cosas divergentes al mismo tiempo: lloró, sonrió, se quedó helado. Y repitió una vez más: ‘Ellos creyeron en mí’”, describieron la situación los periodistas Thiago Arantes y Talyta Vespa.

Decidieron esperar la sentencia en el despacho de los abogados para seguir cuidando la identidad de la víctima, aunque apenas se conoció lo sucedido “reporteros y cámaras de televisión se agolparon” en la puerta de la oficina, por lo que la denunciante debió esperar “horas para salir” y “sólo pudo hacerlo disfrazada con la ayuda de un oficinista”. Hay que recordar que, independientemente de una filtración que realizó la madre de Dani Alves, nunca se dio a conocer la identidad de la mujer.

La condena

El jueves 22/02, Dani Alves fue condenado a cuatro años y medio de prisión por abuso sexual a una joven en una discoteca de Barcelona (España), en diciembre de 2022.

El tribunal de Barcelona concluyó en que las pruebas eran suficientes para condenar a Alves por violación. La fiscalía pretendía que el ex futbolista de 40 años reciba una condena de 9 a 12 años, pero por existir una indemnización desde el inicio del proceso, la pena recibió un atenuante.

Lo que se confirmó en su momento es que, una vez que cumpla su condena, que cuenta con unos 13 meses desde que lleva detenido, el ex deportistas estaría otros cinco años con libertad condicional.

