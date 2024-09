BCRA: Comienza a complicarse septiembre (-US$ 338 MM en la semana)

Las reservas

A pesar de este contexto desafiante, las reservas brutas internacionales del Banco Central mostraron un leve aumento el viernes, subiendo US$ 102 millones respecto a la jornada anterior, para alcanzar los US$ 27.419 millones. En lo que va de septiembre, las reservas crecieron US$ 700 millones y el incremento acumulado en el año asciende a US$ 4.346 millones.

Sin embargo, las reservas netas continúan en terreno negativo, con un saldo de alrededor de US$ 6.200 millones, según estimaciones de los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI). Sin embargo, las reservas netas continúan en terreno negativo, con un saldo de alrededor de US$ 6.200 millones, según estimaciones de los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Por el lado de GERES, las reservas netas resultan:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Economiageres/status/1833981104975433862&partner=&hide_thread=false Al 07/09, las reservas netas del BCRA fueron negativas en USD 3.516 millones: las reservas netas líquidas (divisas) fueron negativas en USD 8.476 M, USD 4.952 M correspondieron a oro y USD 8 M a DEG. Las reservas totales se situaron en USD 27.464 M. (1/4) pic.twitter.com/kerf210yj7 — GERES (@Economiageres) September 11, 2024

El desafío de cumplir con las metas del FMI

El escenario actual plantea un desafío considerable para cumplir con la meta de acumulación de reservas comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que establece un objetivo de US$8.700 millones para fines del tercer trimestre, contabilizados desde el 10 de diciembre de 2023. Para alcanzar este objetivo, el Banco Central debería acumular reservas netas por US$1.900 millones en lo que resta del mes, una tarea que muchos consideran poco factible.

La consultora 1816 advirtió sobre esta dificultad, pero también subrayó que, en los últimos años, el FMI ha mostrado flexibilidad a la hora de otorgar "waivers" o perdones a los países que no logran cumplir estrictamente con las metas establecidas.

Un mercado cambiario tensionado

El viernes, el Banco Central enfrentó un mercado con alta demanda de divisas, lo que lo obligó a intervenir con ventas significativas. Según Gustavo Quintana, operador de PR Cambios, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 442,442 millones, un aumento considerable respecto a los US$ 307,085 millones negociados en la rueda anterior. Esta insuficiencia de la oferta obligó al Banco Central a utilizar sus propios recursos para cubrir la demanda insatisfecha, lo que explica las crecientes pérdidas semanales.

Andrés Reschini, analista de F2 Consultores, indicó que este resultado refleja la peor semana del Banco Central en el mercado libre de cambios (MLC) desde la llegada de Javier Milei al poder. Reschini atribuye este déficit a una caída estacional de la oferta de divisas y a un aumento de la demanda, impulsado por el cambio en el esquema de pagos a importadores y la baja del Impuesto PAIS.

Hasta la fecha, el Banco Central ha acumulado ventas netas por US$ 195 millones en septiembre, lo que contrasta con el saldo positivo de US$ 17.211 millones registrado desde el inicio de la gestión de Milei.

Más contenido en Urgente24:

Aerolínea low cost suspenderá dos rutas desde Buenos Aires

Un lugar desconocido en Córdoba para relajarse y disfrutar

Parrilla libre y un outlet de primeras marcas este finde en AMBA

Este supermercado liquida televisores por menos de $240 mil pesos: Cómo aprovechar la oferta

Netflix tiene la miniserie de suspenso de 4 capítulos que es furor