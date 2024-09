Hacia donde se encamina el dólar para finales de mes

Las reservas del BCRA

No obstante, persisten ciertas tensiones en el frente de las reservas netas del Banco Central (BCRA), que siguen en terreno negativo. Según estimaciones privadas, las reservas netas se encuentran en torno a los US$ 6.200 millones, lo que genera preocupación entre los analistas. Si bien el flujo de capitales generado por el blanqueo ha fortalecido las reservas brutas, su impacto en las reservas netas ha sido limitado. Esta situación se agrava por las ventas netas de divisas realizadas por el BCRA, que cerró la última semana con un saldo negativo de US$ 338 millones, el peor resultado desde que Milei asumió la presidencia.