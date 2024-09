Chau estreñimiento: 3 mejores alimentos para ir al baño rápido

El problema es que muchas personas no cumplen con el requerimiento diario de fibra. Por eso, he aquí algunos alimentos ricos en fibra que pueden ser aliados a la hora de combatir el estreñimiento, según expertos:

Frijoles

Muchos frijoles y legumbres están repletos de fibra, incluidas las lentejas, los garbanzos, los guisantes y los frijoles negros. Esto puede ser de gran utilidad a la hora de combatir la constipación.

“Una de las mejores cosas de los frijoles es su alto contenido de fibra”, afirma la Dr. Mopelola Adeyemo, nutricionista clínica de UCLA Health. Y es que, una porción de media taza de frijoles negros, por ejemplo, contiene 8 gramos de fibra. “Eso es aproximadamente el 25% de la fibra total que necesitas en un día solo en esa porción”, indica la experta.

FRIJOLES.jpg

Semillas

Consumir semillas es cada vez más popular. Las semillas son muy versátiles, nutritivas y tienen muchos beneficios, como ayudar a aliviar el estreñimiento. Entre las semillas que más pueden ayudar a ablandar las heces se encuentran las semillas de chía y las semillas de lino (linaza).

Medical News Today cita una revisión de 2022, que halló que "la fibra de la semilla de chía agrega volumen a las heces de la misma manera que lo hace la linaza. Esto puede reducir el estreñimiento y favorecer la salud del tracto gastrointestinal". Sin embargo, recuerde que las semillas de chía debe remojarlas antes de consumirlas, y las semillas de lino son mejores trituradas que enteras.

chia-1280x720-1.jpeg

Ciruelas pasas

La reina de las frutas para combatir el estreñimiento son las ciruelas pasas. Algunos expertos recomiendan consumir ciruelas pasas a diario o jugo de ciruelas para ayudar a aliviar la constipación.

"Las ciruelas pasas son quizás el laxante natural más famoso", dice Antonella Dewell, MS, RD, al sitio especializado Eat This, Not That. De acuerdo con la experta, el secreto de las ciruelas para hacerle frente al estreñimiento está en su alto contenido de "fibra y sorbitol". Este último, explica, "puede atraer más agua al intestino, lo que ayuda a ablandar las heces y promueve los movimientos intestinales".

CIRUELAS PASAS FRUTA.jpg

----------

Seguí leyendo en Urgente24

Estudio revela la terrible verdad de lo que el vapeo le hace al cerebro

Efectivo y barato: Con este alimento puedes reducir el colesterol

Autismo: Una de cada 100 personas recibe el diagnóstico en la adultez

Muchos duermen en esta posición y un estudio dice que contribuye al Alzheimer

5 efectos peligrosos de estar demasiado tiempo sentado