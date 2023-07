Estreñimiento: Esta fruta popular ayuda a ablandar las heces

La fibra es un nutriente que se encuentra en los alimentos de origen vegetal y es clave para tratar el estreñimiento. Y es que, una alimentación con alto contenido de fibra ayuda a normalizar las deposiciones.

Así lo explica la prestigiosa Clínica Mayo:

"La fibra dietética aumenta el peso y el tamaño de las heces y las ablanda. Una materia fecal voluminosa es más fácil de evacuar, lo que disminuye la probabilidad de estreñimiento. Si tus heces son sueltas y acuosas, la fibra puede ayudar a solidificar las heces, porque absorbe agua y agrega volumen a las heces".

Muchas frutas, verduras y granos se destacan por su alto contenido de fibra y pueden ser útiles contra el estreñimiento.

¿Qué fruta es buena para el estreñimiento?

Cuando hablamos específicamente de frutas contra el estreñimiento, sin duda, las ciruelas pasas están entre las mejores.

Las ciruelas pasas son una fruta muy nutritiva y con un alto contenido de fibra. Se calcula que una ciruela pasa contiene 1 gramo de fibra.

"Las ciruelas pasas son quizás el laxante natural más famoso", indicó Antonella Dewell, MS, RD, al sitio especializado Eat This, Not That.

De acuerdo con la experta, las ciruelas funcionan contra el estreñimiento, "porque tienen un alto contenido de fibra y sorbitol, un alcohol de azúcar que tiene un 'efecto osmótico' cuando se consume en grandes cantidades (...) el sorbitol puede atraer más agua al intestino, lo que ayuda a ablandar las heces y promueve los movimientos intestinales".

En un estudio, los sujetos que comieron 2 onzas (50 gramos) de ciruelas pasas todos los días durante tres semanas mejoraron la consistencia y frecuencia de las deposiciones.

Sin embargo, hay que tener cuidado con las porciones, ya que comer muchas ciruelas pasas puede provocar efectos indeseados.

"Debería consumir entre 8 y 10 ciruelas pasas secas para obtener un efecto laxante, lo que podría ser difícil de lograr para algunas personas", indica Dewell. Otra opción es tomar jugo de ciruela pasa, pero tampoco debería consumir demasiado.

¿Qué beneficios tienen las ciruelas pasas?

Ahora bien, de acuerdo con estudios, las ciruelas pasas tienen otras propiedades y beneficios para aprovechar:

Son ricas en potasio

Son una gran fuente de hierro

Son ricas en fibra

Contienen vitaminas K, A, B6 y otras

Ayudan a ganar músculo

Ayudan fortalecer los huesos

Ayudan a reducir la presión arterial

Ayudan a reducir el colesterol

Ayudan a reducir el apetito

