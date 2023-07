La fruta del desayuno que ayuda a mantener tu cerebro joven

La naranja es uno de los alimentos ricos en flavonoides.

Los flavonoides son compuestos naturales reconocidos por sus propiedades antioxidantes. Se cree que este efecto puede ayudar a prevenir el deterioro del cerebro con el paso de los años, y eso fue lo que comprobaron los científicos.

En el estudio participaron 49.493 mujeres, quienes tenían una edad promedio de 48 años, y 27.842 hombres, con una edad promedio de 51, indica el sitio especializado Eat This, Not That.

A lo largo del trabajo científico, se les pidió a los voluntarios que completaran cuestionarios sobre las comidas que consumían, y también fueron evaluadas sus habilidades de memoria.

Los investigadores recopilaron datos de los participantes durante 20 años. ¿Qué hallaron?

¿Cómo ayuda la naranja al cerebro?

Los investigadores de Harvard descubrieron que los alimentos ricos en flavonoides (incluidas las naranjas), ayudan a reducir el deterioro cognitivo.

El deterioro cognitivo comprende alteraciones en ciertas habilidades del cerebro, como el pensamiento, el aprendizaje, la memoria, el juicio y la toma de decisiones.

Específicamente, el estudio mostró que los adultos que comieron las mayores cantidades de alimentos ricos en flavonoides (un promedio de 600 miligramos por día) tuvieron una reducción del 20 % en el riesgo de deterioro cognitivo.

Ahora, tomando en cuenta que hay varios tipos flavonoides, los científicos también descubrieron que los alimentos que contienen flavonas, como las naranjas, se relacionaron con un 38 % menos de riesgo de deterioro cognitivo.

" Una reducción que equivale a ser tres o cuatro años más joven", asegura Eat This, Not That.

Asimismo, hallaron que los alimentos con antocianinas, como los arándanos, reducen el riesgo de deterioro cognitivo en un 24%.

Estos hallazgos fueron publicados en la revista Neurology.

Alimento: Beneficios de las naranjas

Las naranjas tienen muchos otros beneficios para aprovechar, incluyendo:

Ayudan a mejorar el sistema digestivo

Ayudan reducir el riesgo de cálculos renales

Ayudan a prevenir la anemia

Ayudan a aumentar la absorción de hierro

Ayudan a reducir el riesgo de infecciones

Ayudan a reducir el azúcar en sangre

Ayudan a reducir el colesterol

Ayudan a fortalecer los huesos

Ayudan a combatir el estreñimiento

