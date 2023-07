La vitamina que a muchos les falta y previene el infarto

El cuerpo necesita vitaminas, pero hay una en particular cuyos niveles suelen ser bajos en algunas personas: la vitamina D. Esta vitamina ayuda a absorber el calcio para los huesos, combate la depresión, contribuye a reducir el azúcar en sangre en personas con diabetes, mantiene la presión arterial en niveles óptimos y es buena para el corazón. Esto último es algo de lo que no se habla mucho, pero es imposible no tenerlo en cuenta, considerando lo letal que pueden ser las enfermedades cardiovasculares y los resultados de un estudio reciente. Científicos hallaron que la vitamina D podría ayudar a prevenir infartos.