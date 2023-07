El síntoma de Alzheimer que podría manifestarse al vestirse

El Alzheimer es una enfermedad que afecta de varias maneras la vida cotidiana. Este tipo de demencia es la más común y hasta los momentos es una afección irreversible. No hay cura. Por eso, los médicos insisten tanto en la prevención del Alzheimer y en estar atentos para reconocer las señales tempranas de Alzheimer. Pero, ¿Cómo se manifiesta el Alzheimer? ¿Cómo es una persona con Alzheimer? Hay diversos síntomas de Alzheimer que pueden manifestarse en el día a día. Incluso en actividades tan cotidianas como vestirse. Por eso, he aquí un síntoma que no se debe ignorar.