Este simple hábito ayuda a que tengas un cerebro más joven

Los resultados fueron publicados en la revista Sleep Health.

¿Cómo evitar que el cerebro envejezca rápido?

En una entrevista con Medical News Today, la autora principal del estudio, Valentina Paz, Ph.D. candidato y profesor asistente de psicología en la Universidad de la República en Uruguay, dijo que su estudio "reveló específicamente un aumento de 15,8 cm3 (centímetros cúbicos) en el volumen total del cerebro con siestas diurnas más frecuentes".

La investigadora describió esto como “aproximadamente equivalente a 2,6 a 6,5 años de diferencia en el envejecimiento”. Pero, advirtió: “Se necesita más trabajo para desentrañar esta asociación”.

Por otro lado, la BBC apunta que la Dr. Paz cree que “dormir la siesta con regularidad podría proteger contra la neurodegeneración al compensar el sueño deficiente".

También destacan lo que la profesora Tara Spires-Jones, de la Universidad de Edimburgo y presidenta de la Asociación Británica de Neurociencia, dijo sobre el estudio:

"Me gustan las siestas cortas los fines de semana y este estudio me ha convencido de que no debería sentirme perezosa haciendo la siesta. Puede que incluso esté protegiendo mi cerebro”.

Aunque hay algo que se debe tener en cuenta. Según los investigadores: las siestas deben durar menos de media hora.

¿Qué provoca el envejecimiento del cerebro?

Ahora bien, a medida que las personas envejecen, el cerebro pasa por cambios naturales, sin embargo, hay algunas cosas que pueden hacer que el cerebro envejezca aún más rápido. Estas son algunas:

Diabetes

En un estudio, científicos del Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Stony Brook, hallaron que el envejecimiento normal del cerebro se acelera en un 26% en las personas con diabetes tipo 2.

Bebidas azucaradas

Un estudio publicado en la revista Alzheimer's & Dementia encontró que, beber 1-2 bebidas azucaradas al día se asoció con 1,6 años de envejecimiento por el volumen cerebral perdido y 5,8 años de envejecimiento cerebral en términos de memoria lógica retardada en el recuerdo.

Depresión

La depresión a largo plazo se vincula con un desequilibrio en los neurotransmisores. "Este desajuste podría traducirse en un mal funcionamiento del cerebro a largo plazo, lo que aceleraría el envejecimiento cerebral", apunta la BBC.

Alimentos ultraprocesados

Un estudio presentado en la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer demostró que, el consumo de una mayor cantidad de alimentos ultraprocesados se relaciona con una disminución en la función ejecutiva y el rendimiento de la memoria.

Fumar

Una investigación con 11.651 individuos halló que, los que fumaban la mayoría de los días, tenían una edad cerebral relativa más alta que aquellos que fumaban con menos frecuencia o no fumaban. Fue publicada en la revista 'Scientific Reports'.

Alcohol

Un estudio mostró que consumir sólo una o dos bebidas alcohólicas al día podrían alterar la salud cerebral, causando cambios similares a los que ocurren tras dos años de envejecimiento.

Falta de vitamina

En un estudio en que el que participaron 1.865 personas, científicos encontraron que la deficiencia de vitamina D se asoció con patrones de neuroimagen de envejecimiento cerebral avanzado.

