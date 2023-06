¿Cómo es la primera prueba genética de estilo de vida?

¿Cómo es la prueba?

El Metabolic Kit 60, registrado por Roszdravnadzor, contiene 60 juegos diferentes de reactivos, cada uno de los cuales determina polimorfismos en ciertos genes que ya han sido estudiados por la ciencia.

Gazeta.ru detalla algunos de los kits que ofrece la prueba:

Genética del Metabolismo de las Vitaminas : adecuado para aquellos que quieren asegurar la prevención de enfermedades asociadas a la deficiencia y exceso de vitaminas.

Genética del metabolismo de los neurotransmisores: se puede utilizar para comprender cómo se destruyen la serotonina, la dopamina y la norepinefrina en el cerebro humano ,y sacar conclusiones sobre la predisposición de una persona a la depresión o enfermedades neurodegenerativas.

Genética del sistema de desintoxicación: es adecuado para quienes desean conocer su predisposición a las reacciones a componentes extraños en los alimentos y la atmósfera.

Genética del Metabolismo Energético: ayuda a evaluar la predisposición a la obesidad y la eficacia de diversas recomendaciones dietéticas, como una dieta hiperproteica o el ayuno intermitente.

Genética de la Percepción del Gusto: ayuda a elegir la dieta adecuada, ya que muestra cómo un gen en particular está asociado con varias dietas.

Genética de las habilidades atléticas y Genética del tejido conectivo: ayuda a evaluar su capacidad atlética y el riesgo de futuras lesiones. También puede elegir un tipo específico de actividad para una pérdida de peso precisa.

Genética del metabolismo de las hormonas sexuales: ayuda a predecir el riesgo de desarrollar varios cánceres dependientes de hormonas y seleccionar la terapia de reemplazo.

La prueba también incluye kits para determinar la predisposición al desarrollo de osteoporosis, enfermedades cardiovasculares, diabetes y más. Y, sobre esta base, elegir el comportamiento alimentario correcto, deportes, dosis y la forma óptima de ciertos medicamentos y vitaminas.

¿Adivinación en los genes?

Ahora bien, hay algunas dudas acerca de esta prueba.

Gazeta.ru consultó a científicos genéticos independientes para saber si el estudio genético Metabolic Kit 60 realmente brindaría nuevos conocimientos precisos sobre el cuerpo o sería "adivinanzas sobre los genes".

En primer lugar, los expertos entrevistados dudan en cuanto a la precisión de la interpretación de los resultados de dicha prueba, debido a que aún no hay suficiente conocimiento sobre los genes y su efecto en el metabolismo del cuerpo humano.

"Cualquier secuenciación del genoma completo proporciona una gran cantidad de información por la interpretación", dijo Pavel Volchkoy, jefe del laboratorio de ingeniería genómica MIPT, en una entrevista con Gazeta.Ru .

Según el experto, hay millones de polimorfismos descritos. Si elige 60 de ellos, o incluso 300, entonces todavía habrá un mar de opciones que también importan, y posiblemente lo contrario.

Por su parte, el Doctor en Ciencias Biológicas, jefe del laboratorio de análisis del genoma del Instituto de Genética General que lleva su nombre. N. I. Vavilov RAS Svetlana Borinskaya, dijo:

“El académico Evgeny Konstantinovich Ginter, quien durante muchos años fue director del Centro de Investigación Genética Médica, la institución líder en nuestro país, llamó a tales pruebas “adivinación de los genes”.Porque además de los genes que se verifican con esta prueba, hay muchos otros que afectan estos rasgos”.

Y continuó: “Esto es interesante para la investigación fundamental, porque indica las vías metabólicas que están involucradas en el desarrollo de cierta enfermedad, pero para una persona en particular, mirar 60 genes de los 20,000 que tiene no es suficiente. Puedes imaginar que hay 1000 genes más que actúan en la otra dirección, pero los científicos aún no lo saben”.

En su opinión, vale la pena recurrir a la prueba mencionada si los médicos no pueden hacer un diagnóstico durante mucho tiempo.

