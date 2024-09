Encapuchado, Gonzalo Montiel llegó para la pericia psicológica en la causa por abuso sexual

La denuncia que motivó la apertura de la causa la hizo una joven azafata y modelo. “Gonzalo me violó”, declaró la mujer en su única aparición pública. Ese día, agregó: “Era su cumpleaños y me invitó a su casa, estábamos conociéndonos. Me drogaron hasta la inconsciencia, eso ya quedó probado en la investigación, igual que mis gritos en el medio de la reunión”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Hermidaleyenda/status/1778109777018503676?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1778109777018503676%7Ctwgr%5Ee73c87f745b247b3d4b7a6000a535d3a669efc63%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo24%2Fal-hueso%2Fel-duro-relato-la-mujer-que-denuncio-gonzalo-montiel-abuso-sexual-n574690&partner=&hide_thread=false No sale en las noticias... Tapemos a Gonzalo Montiel...

Trataron de desprestigiarme; TOCARON mi auto; pero nosotros continuamos luchando. pic.twitter.com/04I7kRX0Qc — R. HERMIDA LEYENDA (@Hermidaleyenda) April 10, 2024

La denuncia hacia Gonzalo Montiel

Gonzalo Montiel fue denunciado por abuso sexual, los hechos habrían ocurrido el 1 de enero de 2019 en la fiesta de cumpleaños del futbolista.

La denunciante aseguró que fue invitada por el jugador de futbol y allí habría sido drogada y violada. Además, declaró que recibió amenazas por parte de allegados del ex River.

El jugador de la Selección Argentina se había presentado ante la Justicia en junio de 2023 para dar su testimonio. En ese momento se le informó que estaba imputado en la causa con la carátula “abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas”.

