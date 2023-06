Abuso sexual: Hermana de Gonzalo Montiel rompe el silencio

Nosotros sabíamos que esto iba a salir a la luz porque mi mamá tenía los mensajes guardados. Eso fue un alivio para nosotros, saber que mi mamá tenía los audios y los mensajes que había tenido con la chica. Dejamos todo en manos de los abogados, pero muriéndonos hasta que las cosas se resuelvan. Hoy nos llamó el abogado y me comentó que presentaron el audio y eso nos alivió mucho Nosotros sabíamos que esto iba a salir a la luz porque mi mamá tenía los mensajes guardados. Eso fue un alivio para nosotros, saber que mi mamá tenía los audios y los mensajes que había tenido con la chica. Dejamos todo en manos de los abogados, pero muriéndonos hasta que las cosas se resuelvan. Hoy nos llamó el abogado y me comentó que presentaron el audio y eso nos alivió mucho

Caso Montiel: Cuál es el relato de la hermana

Una joven denunció que fue violada en una fiesta organizada por Gonzalo Montiel el 1 de enero de 2019. Hasta el momento, la versión de la victima impacto por lo crudo del relato. Además, afirmó que recibió amenazas. Luego de que el ex-River se presentó a declarar de manera voluntaria, su hermana Jacquelin contó detalles de esa noche:

Yo estuve en el cumpleaños de mi hermano. De hecho, cuando sale todo esto, la verdad es que la condena social lo mató a Gonzalo y a nosotros como su familia, que veíamos la tele, las redes sociales. Sabíamos desde el primer momento que era todo mentira, pero no poder hacer nada genera mucho dolor. Imaginense mi mamá, al ver a su hijo y después verme a mí, porque la chica también me acusó de lo que había pasado. La verdad, la pasamos muy mal. Si bien la cara es de mi hermano, hay toda una familia detrás y nos involucró sin pruebas Yo estuve en el cumpleaños de mi hermano. De hecho, cuando sale todo esto, la verdad es que la condena social lo mató a Gonzalo y a nosotros como su familia, que veíamos la tele, las redes sociales. Sabíamos desde el primer momento que era todo mentira, pero no poder hacer nada genera mucho dolor. Imaginense mi mamá, al ver a su hijo y después verme a mí, porque la chica también me acusó de lo que había pasado. La verdad, la pasamos muy mal. Si bien la cara es de mi hermano, hay toda una familia detrás y nos involucró sin pruebas

La hermana del defensor también sostuvo enfáticamente que Montiel no se encontraba presente en el momento de los hechos denunciados:

Mi hermano cumple el primero de enero y, obviamente, viene la familia y sus amigos. Cualquiera que conozca a Gonzalo te puede decir que es un ser de luz, es la persona más buena que puede existir. Él no estuvo en el momento en el que ocurrió el hecho, se había ido a llevar a un amigo a la casa. Mi hermano llegó una hora después, cuando la chica no estaba. Nosotros desde un principio sabíamos que la acusación era falsa Mi hermano cumple el primero de enero y, obviamente, viene la familia y sus amigos. Cualquiera que conozca a Gonzalo te puede decir que es un ser de luz, es la persona más buena que puede existir. Él no estuvo en el momento en el que ocurrió el hecho, se había ido a llevar a un amigo a la casa. Mi hermano llegó una hora después, cuando la chica no estaba. Nosotros desde un principio sabíamos que la acusación era falsa

