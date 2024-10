Hija de Putin dirige el programa de IA para crear ChatGPT ruso

Egresada de la Escuela Alemana de Moscú -no puede ignorarse que Putin fue agente de KGB en la ex Alemania Oriental y su hija nació en Dresde, estado de Sajonia-, Yekaterina dirige Innopráktika, un proyecto de desarrollo de US$ 1.700 millones para crear un centro de ciencias en la Universidad Estatal de Moscú.

Ella -¿por seguridad?- cambió su apellido Putin por el de su abuela materna, Yekaterina Tikhonova Shkrébneva.

A los 38 años ella es directora en la Universidad Estatal de Moscú de la Fundación Nacional de Desarrollo Intelectual (NIDF) y el Centro Nacional de la Reserva Intelectual (NIRC).

Katerina Tikhonova en Data Fusion-2024:

La inteligencia artificial rusa tiene sus propias particularidades nacionales, tiene su propia investigación sobre grandes modelos lingüísticos y la IA generativa, pero Rusia va a la zaga del ritmo global de desarrollo. La inteligencia artificial rusa tiene sus propias particularidades nacionales, tiene su propia investigación sobre grandes modelos lingüísticos y la IA generativa, pero Rusia va a la zaga del ritmo global de desarrollo.

En su opinión, las sanciones internacionales a universidades e institutos no le dan miedo: “Rusia no fue completamente excluida del contexto global; los científicos continúan publicando en las principales revistas mundiales y hablando en las principales conferencias mundiales. Lo tenemos todo: gente, personal”.

Además de la multipolaridad, a Tikhonov le preocupa mucho la soberanía: la apertura del Instituto de IA de la Universidad Estatal de Moscú “con el apoyo de expertos” de Innopraktika fue “coordinada con la estrategia de seguridad de la Federación Rusa”.

La compu

Sólo los empleados de la Universidad Estatal de Moscú pueden trabajar con la máquina, puesta en marcha por el rector de la Universidad Estatal de Moscú, Viktor Sadovnichy, el 30/08/2023. Y 2 días después, el servicio de prensa de la Universidad Estatal de Moscú informó que el objetivo era crear modelos en ruso similares a ChatGPT.

“Nos enteramos por los medios. [La nueva supercomputadora] tomó a mucha gente por sorpresa. En nuestro grupo buscamos en Google lo que pasó. Varias personalidades odiosas -no las identificaremos-, comenzaron a decir que era la mejor computadora del mundo. Nuestro laboratorio trabajaba para Lomonosov-2 pero no fuimos informados. Quedó claro que todo se hacía en secreto”, confesó un ex empleado de la universidad con experiencia en cálculos en supercomputadoras de MSU.

Las partidas presupuestarias para comprar componentes comenzaron en diciembre de 2021 y hubo un único oferente: Argo Technology East LLC, cofundada por Andrey Kuchinsky, ex director de ventas en Hewlett-Packard, EMC, Dell EMC y Lenovo.

Argo Technology East se dedica ahora a la sustitución de importaciones de tecnologías clave, y hay una empresa suiza con el mismo nombre.

El programa de MGU-270 utilizó el sistema de almacenamiento Argo -que abastece, por ejemplo, a Module, fundada por las organizaciones más grandes del complejo militar-industrial-.

Kuchinsky es también cofundador de CTT MIREA LLC, iniciativa del Centro de Apoyo Tecnológico a la Educación de la Universidad Tecnológica de Rusia, ex Instituto de Ingeniería de Radio, Electrónica y Automatización de Moscú. El Centro de Apoyo tiene su sede en el Instituto de Inteligencia Artificial de esa universidad.

El superordenador se montó a partir de componentes de una marca inexistente procedente de China. Podría ser tecnología Nvidia (aún no había comenzado la invasión a Ucrania y las sanciones a Rusia).

MSU.jpg Complejo de la MSU en Moscú.

Universidad Estatal de Moscú2.jfif Famoso edificio principal de la Universidad Estatal de Moscú.

Nvidia

Pero Sergey Abramov explicó a T-invariant que cualquier equipo en el nivel Top 500 (en especial Top 100) no se consigue solo comprando hardware.

¿Cómo se montó la supercomputadora MGU-270? Todos los componentes figuran bajo la marca Solar Peak. Esta marca figura en las declaraciones de la Unión Económica Euroasiática (UEEA), pero dicha marca no existe en el mercado mundial.

T-invariant pudo encontrar una mención de Solar Peak en declaraciones de conformidad con los requisitos de los reglamentos técnicos de la UEEA presentadas por la propia Argo Technology East. La empresa china que suministra productos con esta marca se llama Greatzc Technology (Hong Kong) y vende equipos en la web de AliExpress .

La empresa también figura en la lista de organizaciones que suministran productos a Kazajstán. La empresa Imexpro importó más de 900 entregas hasta el 24/02/2022.

El equipo se identifica como productos Nvidia (e interruptores Huawei).

La empresa Greatzc Technology, a juzgar por su sitio web, vende principalmente equipos informáticos integrados. “El segmento es muy específico. En la mayoría de los casos se trata de equipos a bordo para aviación, transporte y, por supuesto, equipo militar”, explicó a T-invariant un experto del mercado.

Un ingeniero conocedor de Nvidia comentó: "Nvidia tiene una política estricta contra las importaciones ilegales y la evasión de sanciones. Pero si una empresa china lo compró legalmente, puede revender los componentes, ¡¿y qué se puede hacer con esto?!... En cuanto al servicio y soporte de ingeniería, puede haber 2 opciones: el comprador final 'negro', pierde entre 20% y 30% de productividad, pero aun así recibe una máquina que funciona; o una empresa china condicional puede montar un clúster de prueba en casa, probar nuevo hardware, procesadores y ver si todo funciona, habiendo recibido todo el soporte necesario de Nvidia."

Pero hay dudas acerca de los dichos de Sadovnichy sobre la potencia de la computadora: "Decidieron no presentarse a la clasificación de supercomputadoras [Top 500]... ", dijo el director de una de las empresas de supercomputadoras. La efectividad del MGU-270 es muy difícil de evaluar y la calificación de las supercomputadoras rusas en la escala global no se ha actualizado desde el comienzo de la guerra.

El director de una empresa del sector: “La máquina está controlada por personas uniformadas. Hasta donde yo sé, el acceso es limitado incluso dentro de la Universidad Estatal de Moscú; sólo se permite trabajar a ciertos grupos y personas políticamente maduras y probadas”.

“En la Universidad Estatal de Moscú siempre había largas colas para realizar los cálculos y dentro de la universidad había mucha gente interesada. Quizás ahora el MGU-270 se utiliza para tareas de IA, y estas [tareas] son terriblemente voraces y requieren muchos recursos", opinó uno de los ex empleados del Centro de Computación de Investigación de la Universidad Estatal de Moscú.

Sin embargo, a finales de noviembre de 2023, la Universidad Estatal de Moscú y el Instituto Conjunto de Investigaciones Nucleares (Dubna), firmaron un acuerdo de cooperación.

foto-5-MGU-270.jpg Las computadoras de la MSU.

OpenAI y Google

Las tecnologías de inteligencia artificial en la Universidad Estatal de Moscú están supervisadas por Katerina Tikhonova. Entre sus tareas se encuentra la creación de “nuestro ChatGPT”, y el desarrollo de vehículos aéreos no tripulados.

En su discurso ante la Asamblea Federal, a principios de 2024, Vladimir Putin afirmó que Rusia “debe alcanzar la soberanía tecnológica en las áreas de inteligencia artificial generativa y grandes modelos lingüísticos”.

Y anunció una nueva estrategia estatal para el desarrollo de la IA: “La potencia de las supercomputadoras nacionales debería multiplicarse por 10 hasta 2030”. Esto aparece en el proyecto nacional 'Economía de Datos', con un cronograma hasta 2030 (final del actual mandato de Putin).

El principal centro de inteligencia artificial debería crearse en la Universidad Estatal de Moscú: en 2018 lo anunció Kirill Dmitriev, director general del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), en una reunión con la participación de Putin.

Hay poca información sobre la participación de Tikhonova en la Universidad Estatal de Moscú pero ella figura como miembro del Consejo Académico de la MSU.

En abril de 2023, los empleados de la MSU y Skoltech, hablando en la conferencia Data Fusion, dijeron que la fecha prevista de aparición del 'ChatGPT ruso' es 2025.

El jefe del laboratorio de entrenamiento semántico de IA (como parte del Instituto de IA de la Universidad Estatal de Moscú), Konstantin Vorontsov, propuso llamarlo 'Nuestro GPT', y el director del Centro de Tecnologías de IA, Ivan Oseledets, razonó que "enseñar IA Las lenguas y culturas de los pueblos del país requieren importantes inversiones y recursos, incluidas expediciones etnográficas, filólogas y filósofas."

“Hasta febrero de 2022, el instituto de Tikhonova tenía su propia potencia informática. Tikhonova ya tiene su propio edificio en la MSU y es difícil decir hasta qué punto se construyó el MGU-270 para su proyecto. Pero no necesita dinero ni recursos; Innopraktika cuenta con el apoyo de casi todas las grandes empresas de Rusia”, dijo uno de los antiguos empleados del Centro de Investigación en Computación de la MSU, que ya no trabaja en la universidad.

Los grandes modelos lingüísticos y la competencia con empresas como OpenAI o Google son impresionantes, pero, según Tikhonova, Rusia tiene "un enfoque más pragmático para el desarrollo de la IA (...) a causa de las tareas y desafíos que enfrenta Rusia (...) estas son aplicaciones en vehículos aéreos no tripulados y en la industria del petróleo y el gas”.

Embed

Instituto de IA en MSU

El nombre completo del centro de Tikhonova es 'Instituto de Investigación Avanzada de Problemas de Inteligencia Artificial y Sistemas Inteligentes'.

A juzgar por el informe de 2023, los temas abordados por el Instituto son relevantes para la agenda científica moderna:

Aprendizaje automático y análisis semántico (digital);

Análisis de vídeo inteligente (digital);

Inteligencia artificial en bioinformática y medicina (biología húmeda);

Desarrollo de interfaces neuronales invasivas (neurobiología).

Entre sus científicos aparece un famoso especialista: el neurobiólogo Mikhail Lebedev.

Hay un intenso intercambio con China.

Es ciencia de doble uso: para la guerra y para uso civil.

Su proyecto más famoso es 'Aprendizaje automático y análisis semántico', red neuronal para buscar información científica relevante SciRus-tiny.

El académico Alexey Khokhlov describió este trabajo en su canal de Telegram: “...la pequeña red neuronal SciRus ahora se utiliza en una versión en la que el usuario puede cargar texto arbitrario de cualquier longitud en el campo de búsqueda. Luego, la red neuronal identificará aquellos artículos de la base de datos eLIBRARY que tengan un tema más cercano al texto ingresado”.

Pero eLIBRARY no es la biblioteca científica más completa ni la más autorizada.

No hay mucha información sobre otro proyecto, 'News Collider', para procesar grandes volúmenes de datos (medios de comunicación, redes sociales, archivos), influir en la opinión pública e identificar discursos potencialmente peligrosos.

El laboratorio 'Análisis de vídeo inteligente' trabaja en redes neuronales para la compresión de video y la restauración de alta definición. Durante la guerra, las imágenes satelitales son muy importantes para la inteligencia militar.

El laboratorio 'Inteligencia artificial en bioinformática y medicina' se ocupa de multiómica, una variedad de áreas de genómica, proteómica (investigación de proteínas), etc. Esto es lo que hace, por ejemplo, la red neuronal AlphaFold, de Google DeepMind. El laboratorio trabaja con farmacología y diagnóstico basado en aprendizaje automático.

El laboratorio 'Desarrollo de neurointerfaces invasivas' se dedica a la creación de neuroprótesis y diversos métodos de neurorrehabilitación.

El centro es todavía pequeño. Hay cientos de centros de investigación mucho más potentes en todo el mundo que se dedican a la investigación de la IA, la multiómica y las interfaces neuronales.

Las capacidades informáticas de IA Institute parecen modestas en comparación con los departamentos de inteligencia artificial de Sber o Yandex. Pero es más moderno.

