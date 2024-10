Donald Trump-Putin: Envío de tests Covid y contacto secreto

Según él, se trataban de los "maquinas prueba de Covid Abbott Point of Care para su uso personal”. Durante el apogeo de la pandemia, Rusia y Estados Unidos intercambiaron equipos médicos , como respiradores, pero Putin, le dijo a Trump en una llamada telefónica que mantuviera en secreto la entrega de las máquinas de Abbott.

“Por favor, no le digas a nadie que me enviaste esto”, le dijo Putin a Trump, según Woodward.

“No me importa”, respondió Trump. “Está bien”.

“No, no”, dijo Putin. “No quiero que se lo digas a nadie porque la gente se enojará contigo, no conmigo. No les importo”.

La relación personal entre Putin y el candidato a la presidencia por el Partido Republicano ha cambiado, aunque, según Woodward, han mantenido el contacto durante estos años.

Según un asistente de Trump que habló con el periodistas de investigación que el magnate pudo haber hablado con Putin hasta siete veces desde que dejó la Casa Blanca en 2021.

Según The Washington Post, Woodward informó que Jason Miller, un asesor cercano de Trump, respondió con vacilación cuando se le preguntó sobre las continuas llamadas de Trump y Putin.

image.png Putin y Trump habría mantenido al menos 7 llamadas después de que el republicano dejara el poder.

“Um, ah, eso no, ah, no que yo sepa”, habría dicho Miller, y agregó: “No he oído que estén hablando, así que me opongo a eso”.

Reacción del equipo de Trump

El martes, Steven Cheung, director de comunicaciones de Trump, dijo: “Ninguna de estas historias inventadas por Bob Woodward son ciertas y son obra de un hombre verdaderamente demente y perturbado… claramente molesto porque el presidente Trump lo está demandando con éxito debido a la publicación no autorizada de grabaciones que hizo anteriormente”.

La demanda se refiere a las grabaciones de llamadas que Woodward difundió en 2022 y por las que Trump presentó una demanda al año siguiente. Woodward solicitó que se desestime la demanda.

