A qué le teme Marcelo Moretti en el próximo partido de San Lorenzo vs. Barracas

Rubén Darío Insúa le volvió a responder a Marcelo Moretti

El actual entrenador de Barracas Central cargó contra un Marcelo Moretti que había señalado que el Gallego no tenía más respaldo del plantel. "En San Lorenzo, en el plano humano, fue el mejor plantel que me tocó dirigir en mi carrera. A ese plantel, desde mayo de 2022 hasta noviembre de 2023, me dieron muchas alegrías en el plano humano y profesional", dijo Insúa.

1200-1654196407220602687.jpg

San Lorenzo marcha en la posición 25 de la Liga Profesional, con apenas 17 unidades cosechadas. El presente es magro. Los hinchas, entonces, le reclaman a Marcelo Moretti por el entrenador, Leandro Romagnoli. ¿Por qué lo sostiene, a pesar de los malos resultados? ¿Por qué no sostuvo así a Insúa?

Cuando le preguntaron al Gallego por el Pipi, respondió: "Tengo un afecto personal por Romagnoli. Es uno de los mejores jugadores que me ha tocado dirigir. No voy a hablar de lo que está pasando o no en San Lorenzo porque no es ético".

El que quizá no sea tan amable es el hincha, el domingo 20/10, cuando su equipo y Barracas Central se enfrenten por una nueva fecha del fútbol argentino. El Nuevo Gasometro hablará. Lo quieran o no, las aguas se partirán en dos. De un lado quedará Rubén Darío Insúa, del otro Marcelo Moretti.

