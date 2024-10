Javier Milei / Santiago Caputo hacen el 2-1 a Mauricio Macri y Morales Solá estalla

Aunque nadie lo dice, esas cosas de Milei y de su asesor Caputo también lo alejan de Macri. Macri tiene seguramente otros defectos, pero no dice malas palabras ni frecuenta el agravio. En los últimos tiempos se lo escuchó hablar a Macri de la necesidad de preservar el “respeto” a las personas y a las instituciones. Sea como fuere, la reciente advertencia de Macri a Milei y Caputo (“este es el último aporte de Pro”) es una noticia política que el Presidente no debería desdeñar. Patricia Bullrich no es una alternativa de Pro. Ella cumple el papel de los conversos: tiene más fe que los viejos creyentes. Aunque la inflación bajó otro poco –conquista que debe reconocerse–, es fácilmente perceptible que los márgenes políticos del Presidente ya no son los que eran."

La contracara del Milei / Macri en Clarín

Ricardo Kirschbaum fue adjunto de Joaquín Morales Solá en Clarín. Hoy día es el Nº1 de la Redacción. Su enfoque de la relación Milei / Macri es diferente a la de su ex jefe:

"(...) El gobierno parece haber encontrado una táctica para ir convirtiendo a Macri en un dirigente testimonial. Le disputa y seduce a su electorado y, a la vez, lo arrincona mostrándole que cualquier gesto independiente de Milei será funcional al kirchnerismo. Al cerrarle los caminos, Macri tiene su margen de maniobra cada vez mas reducido. En compensación, recibe elogios de la Casa Rosada. El famoso abrazo del oso.

Milei, Santiago Caputo y Guillermo Francos son los dealers de este juego.

Quizá Macri no encuentre una solución al problema de sus pruebas de amor no correspondidas –algunos miembros del PRO hasta extrañan la ausencia de Marcos Peña entre los consejeros del ex presidente– pero debe saber perfectamente que Milei irá por el jaque mate a su bastión porteño.

¿Se separarán aquí las elecciones locales de las nacionales? Son dilemas cuyas respuestas que deben encontrar Macri y su primo Jorge, en un distrito clave para que el PRO pueda sobrevivir. (...)".

N. de la R. 1: En La Nación, Maia Jastreblansky no es taxativa como Morales Solá y le da argumentos a Kirschbaum:

"(...) El viernes Caputo recibió a Ritondo durante tres horas en la Casa Rosada. “No puedo estar corriendo a mis diputados con 20 horas de reuniones el día antes de una sesión”, le transmitió el diputado macrista al asesor presidencial. El Pro leyó de antemano el proyecto de ley “hojarazca” que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, remitió al parlamento.

La cuestión de fondo sigue sin resolverse entre los socios. En Pro aseguran que, si no hay una alianza en la provincia, Milei puede perder con el PJ. En la Casa Rosada amagan con prescindir del partido de Macri: “No nos importa salir segundos. Nos importa sumar la mayor cantidad posible de bancas”.

N. de la R. 2: En Clarín, Santiago Fioriti desmiente feo a Joaquín Morales Solá y respalda a Kirschbaum, su jefe:

"(...) Macri reclama reglas de juego claras y poder participar de la gestión. Santiago Caputo y Karina Milei se niegan.

La que abrió la puerta es Sandra Pettovello. Una sospeha por manejos irregulares en la secretaría de Trabajo hizo que la ministra de Capital Humano decidiera echar a cuatro funcionarios. Pettovello le preguntó a Milei si podía ofrecerle a Macri esos lugares. El Presidente le dijo que sí.

Macri y Pettovello, siempre bajo la mirada de Milei, hablan muy seguido. La semana pasada, el fundador del PRO le dijo a la ministra que iba a hacerle un regalo. “Te voy a mandar un libro inspirador”, le prometió. Al otro día, Pettovello llegó al despacho y tenía el ejemplar en su escritorio. Con dedicatoria y todo. ¿Cómo se llama el libro? Primer Tiempo."

Obsesión: Evitar el default de deuda pública externa

Desde que ganó el balotaje en 2023 -perdió la 1ra. vuelta y la PASO-, Javier Milei alucina con conseguir 'fondos frescos'. No tanto para levantar el cepo cambiario -pudo hacerlo en la macrodevaluación que ejecutó al asumir y decidió posponerlo sin fecha- sino para reorganizar los vencimientos de deuda pública externa. Sólo con dinero en caja podría concretar la oferta de un 'canje amigable'.

Creyente en Javier Milei / Luis Caputo, Pablo Wende en Infobae:

"(...) para 2025 la prioridad no será levantar las restricciones cambiarias, sino otra cuestión extremadamente delicada y que persigue a la Argentina hace décadas: la posibilidad de evitar un nuevo default de deuda.

Se trata de una verdadera divisoria de aguas en el corto plazo. De evitar una nueva reestructuración de la deuda depende el fuerte repunte que se espera para el año que viene. Es totalmente inviable pensar que la economía pueda rebotar 5% tras la caída de este año si ocurre un nuevo incumplimiento.

Lo mismo se aplica para la estabilidad cambiaria o el proceso de desinflación. Nada es sostenible si la Argentina no es capaz de repagar los USD 10.000 millones que vencen el año próximo.

La evolución de los bonos en las últimas semanas refleja el mayor optimismo de los inversores sobre la capacidad que tendrá el Gobierno para afrontar con éxito esa exigencia. Desde fines de julio el riesgo país viene cayendo de un pico de 1.600 puntos, pero la tendencia se aceleró en las últimas jornadas y el indicador quedó muy cerca de perforar los 1.100 puntos. (...)

Hay varias alternativas en carpeta y cuesta creer que Argentina entre nuevamente en default en este escenario. (...) El sorprendente resultado del blanqueo, que incrementó los depósitos en dólares en más de USD 13.000 millones también colabora en este proceso. Ya hay más de 30.000 milllones de dólares en los bancos, como en el mejor momento del gobierno de Macri. (...)".

milei-economia.jpg Javier Milei respaldando otra vez más a Luis Caputo y su equipo, en el Palacio de Hacienda. @LuisCaputoAR

Alfredo Cornejo es más importante que Osvaldo Jaldo, para Casa Rosada

Entre gobernadores aliados, Alfredo Cornejo (Mendoza) le gana a Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca).

"Según pudo saber TN, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, le pidió a Alfredo Cornejo que sea el delegado de los 18 mandatarios provinciales que firmaron el Pacto de Mayo el 9 de julio en la provincia de Tucumán. El gobernador mendocino aceptó el cargo, pero le solicitó al ministro coordinador que reúna las adhesiones del resto.

El secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, ocupará la silla de la Confederación General del Trabajo (CGT). La mesa chica de Balcarce 50 quiere que el jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo, sea quien represente a la Cámara de Diputados.

La Casa Rosada tiene dos candidatos para integrar el consejo por la Cámara Alta. Se trata de los senadores Alejandra Vigo (Unidad Federal) y Juan Carlos Romero (Cambio Federal). El representante de Nación es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El Gobierno no tiene definido aún quién será el que vaya en nombre de los empresarios. Sostienen que lo está definiendo el Grupo de los Seis, que se compone de Daniel Funes de Rioja (Unión Industrial Argentina), Gustavo Weiss (Cámara Argentina de la Construcción), Javier Bolzico (Asociación de Bancos Argentinos), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio de Buenos Aires), Natalio Mario Grinman (Cámara Argentina de Comercio) y Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina)."

Elecciones en el PJ: CFK acepta lo que rechazó cuando era poderosa

Falta menos de una semana para el cierre de presentación de listas que competirán por la conducción del Partido Justicialista nacional. CFK ahora quiere la presidencia del Consejo Nacional partidario: Máximo Conducción.

kicillof-cfk.jpg Foto archivo: NA.

Horacio Verbitsky, desde El Cohete a la Luna, explica mejor el juego del gobernador Axel Kicillof que el cristinista Página/12 ("El apoyo a la candidatura de Cristina Kirchner ya se expresó pública y orgánicamente en los PJ de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro, Ciudad de Buenos Aires, Santiago del Estero, provincia de Buenos Aires, Chaco, Catamarca, San Juan y Corrientes. En esos distritos, las autoridades del partido recolectan avales de los afiliados para sostener la candidatura de CFK"); y que Santiago Fioriti en Clarín ("Cristina está enojada con Kicillof y el mandatario no hace mucho para recuperar su confianza. “Le clavó una estocada.Todavía seguimos sorprendidos”, dice uno de los funcionarios bonaerenses. Kicillof sabe que su mentora está inclinada por su hijo, Máximo, con quien él tiene el diálogo congelado hace mucho. Kicillof no se dio por aludido frente al operativo clamor por la jefatura del PJ. No se pronunció en público, ni siquiera posteó en la red X. Ambos hablaron por última vez el 25 de septiembre. Ella lo llamó por teléfono para saludarlo por el cumpleaños, pero no le contó sus planes ni lo invitó a la reaparición que haría cinco días más tarde en La Matanza. Aquel día, la jefa asistió sola y se fotografió con el padre Angelotti. También desairó al intendente Fernando Espinoza, procesado doblemente por presunto abuso sexual contra Melody Rakauskas, una exempleada municipal, y por haber burlado la orden de restricción.")

Verbitsky:

"(...) Kicillof enfrenta un dilema que no les concierne a quienes sólo apetecen una candidatura a legislador o intendente. Lo asedia la maldición que en un siglo y medio de vida política ha impedido que un gobernador de la principal provincia del país llegue a la presidencia. Esta imposibilidad fue confirmada hace dos décadas por Eduardo Duhalde, quien apenas alcanzó un interinato al frente del Poder Ejecutivo, por una decisión de la Asamblea Legislativa, después de ser batido en las urnas por la eminente mediocridad de Fernando De la Rúa. Kicillof procura un camino de equilibrista sobre la cuerda floja: organizar un polo de poder que lo respalde, pero sin pronunciarse contra Cristina. Apoyar sin decirlo a Quintela, a sabiendas de que no puede ganar, pero con el propósito de debilitar a Cristina, con el mayor porcentaje de votos adversos que sea posible, sobre el vetusto padrón justicialista. Si tuviera éxito y llegara indemne al otro lado, habría nacido un nuevo liderazgo (en la línea del "elogio de la traición", que Antonio Cafiero le transmitió a Pino Solanas). Emprende la travesía con demasiada gente palmeándole la espalda y un paso en falso lo arrojaría al foso de los cocodrilos. (...)".

