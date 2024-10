Macri todavía apoya pero pone distancia de un Milei que no sale de la agenda defensiva

Sobre la postura del partido en relacion al conflicto universitario.pdf

Si bien denuncia un "populismo legislativo" que logró sacar la ley en el Congreso, le endilgó al Gobierno haber "agravado un conflicto" por "cuestiones internas" del propio Ejecutivo, algo que pudo haberse salvado, dice el comunicado, con una "gestión profesional y eficiente".

Esto último resulta un punto urticante para Milei, que cada vez que puede tiene que remarcar que no tiene falencias en ese plano. De hecho, acaba de publicar una plataforma que se llama, justamente, 'Bitácora de gestión', donde se consignan 'logros' de la administración libertaria.

El documento difundido por el PRO también hace reclamos sobre varios déficit relacionados con la administración de las universidades. Por ejemplo, que no se definieron los órganos que deben auditar a las instituciones. Se vuelcan sospechas sobre la utilización de los recursos, pero hay una mora en el funcionamiento de los controles.

Macri no deja sólo a Milei esta vuelta, pero marca una distancia que suena a un agotamiento de la paciencia. Milei y Caputo pueden tener la certeza de que no necesitan del apoyo que pueda proveer el exPresidente mirando el calendario electoral y confiando en que ya absorbió a su base de votantes. Pero eso es una cuestión para de aquí a un año. En el hoy, Milei no puede prescindir de ese respaldo, dada su debilidad parlamentaria que le impide poner sobre la mesa una agenda de gobierno. En que en el último tiempo los esfuerzos libertarios se redujeron sólo a vetar el avance opositor. Un agenda defensiva. Desde la 'Ley Ómnibus', en junio, que el oficialismo no consigue una ley propia. A lo que hay que sumarle que el Congreso no convalidó el DNU de financiamiento a la SIDE. Nunca se vio que el Parlamento anulara un decreto de Necesidad y Urgencia.

Los chisporroteos alrededor de las leyes de movilidad jubilatoria y de financiamiento universitario le sirvieron a Milei para copar la discusión mediática y reforzar su perfil radicalizado. Y tal vez para quitar de foco, al menos por un momento, otros temas que resultan urgentes para la opinión pública, como el aumento de la pobreza, el desempleo y el estancamiento de la inflación. Son cuestiones que le empiezan a pegar al Presidente, dicen las encuestas, bajo la línea de flotación.

