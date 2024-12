Nati Jota se metió en la guerra del streaming y opinó sobre la "traición"

Embed - El Impacto on Instagram: "“No me parece una traición irse a otro laburo.” En medio del conflicto entre Luzu TV y OLGA, Nati Jota dejó su postura bien clara: “Cambiar de trabajo no es traición. Yo voy, hago lo mío y me pagan”. Incluso aseguró que, si le llega una buena propuesta, no tendría problema en dejar OLGA. ¿Qué opinás? ¿Es lealtad o simplemente negocio? #NatiJota #Streaming #LuzuTV #OLGA #NicoOcchiato #noticias #miguegranados #espectáculos" View this post on Instagram A post shared by El Impacto (@elimpactocom)



"Hago mi programa, hago mi trabajo, cobro mi sueldo y estoy acá. Y si el día de mañana me quisiera ir a otro canal, me voy a ir a otro canal", agregó posteriormente dejando en claro que no tendría inconvenientes en volver a emigrar. "Cuando termine mi contrato si me quiero ir, me iré", aseguró.