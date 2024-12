Informe Especial 2025: Todo lo que tenés que saber sobre la tecnología que viene

Los puestos centrados en la sostenibilidad se encuentran entre las categorías laborales de más rápido crecimiento en Estados Unidos y Europa. La lista de LinkedIn de 2024, “Jobs on the Rise” (Empleos en aumento, en inglés), destacó que los gerentes de salud y seguridad ambiental y los analistas de sostenibilidad están experimentando un crecimiento explosivo. Pero esto no es solo que los solicitantes de empleo se autoseleccionen para estos puestos, sino que el mercado también está impulsando esta tendencia. Tomemos como ejemplo el cambio hacia la energía renovable, que está siendo impulsado por una combinación de reducción de los costos de la tecnología, políticas gubernamentales de apoyo y una creciente demanda de soluciones de energía limpia. Esto refuerza aún más la idea de que hacer el bien también puede ser rentable.

Con ese fin, las profesiones tradicionales están incorporando cada vez más los principios de sostenibilidad y el impacto social en su núcleo, dando lugar a funciones híbridas que combinan las habilidades convencionales con la experiencia ambiental y social. En Amazon, he observado un número creciente de ingenieros que buscan activamente proyectos con impacto prosocial. Ya se trate de ingenieros que desarrollan algoritmos de eficiencia energética para centros de datos, arquitectos que diseñan edificios neutros en carbono o profesionales financieros especializados en inversiones sostenibles, los límites entre los negocios y el bien social están difuminándose.

En comparación con las generaciones anteriores, que se preocupaban más por la libertad personal y el crecimiento económico, los millennials y la generación Z suelen mostrar una mayor preocupación por cuestiones como la desigualdad, la salud mental y el cambio climático. Como nativos digitales, reconocen que pueden ayudar a resolver estos difíciles problemas humanos con la tecnología, lo que indica un reajuste fundamental de las aspiraciones profesionales y los valores sociales.

Millennials-post.jpg "Los millennials y la generación Z suelen mostrar una mayor preocupación por cuestiones como la desigualdad, la salud mental y el cambio climático."

Para seguir siendo competitivas, las empresas de todos los sectores deben adaptar sus estrategias para atraer y retener a empleados motivados por un propósito. Esto significa crear puestos con un impacto social positivo, integrar principios de sostenibilidad en los puestos existentes e incorporar de manera auténtica valores ambientales, sociales y de gobernanza en las estrategias empresariales centrales. Las empresas que ofrecen un trabajo significativo y empoderan a los empleados para impulsar cambios positivos atraerán a los mejores talentos. Además, estas organizaciones se posicionarán para el éxito a largo plazo en un mundo donde las consideraciones sociales y ambientales son parte integral del desempeño empresarial.

En definitiva, la evidencia apunta a un futuro en el que la búsqueda de un propósito tendrá la misma importancia, si no mayor, que la búsqueda de beneficios. Los trabajadores del mañana no estarán motivados simplemente por el resultado final, sino por un deseo más profundo de crear un cambio positivo en el mundo. Las organizaciones que reconozcan y aprovechen este cambio serán las que prosperarán en las próximas décadas.

Nueva Era de eficiencia energética impulsa la innovación

La creciente demanda de energía y los imperativos climáticos están impulsando una transformación en la forma en que generamos, almacenamos y consumimos energía. La expansión de la energía nuclear y el crecimiento continuo de la energía renovable sentarán las bases para un futuro en el que nuestra infraestructura energética sea un catalizador para la innovación, no una limitación.

Hace dos años, predije un aumento de la innovación en tecnologías de energía inteligente, con especial atención a soluciones de almacenamiento, redes descentralizadas y sistemas de consumo inteligentes. Esta fue una respuesta a la crisis energética mundial y a los desafíos sin precedentes que planteó la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el panorama ha evolucionado drásticamente desde entonces. La llegada de la IA generativa, junto con un amplio impulso a la electrificación en varios sectores, desde el transporte hasta la fabricación, han aumentado significativamente la demanda de energía. Estos avances han intensificado la urgencia de contar con soluciones energéticas más sólidas y escalables.

En la última década, las energías renovables, como la eólica y la solar, se han vuelto cada vez más escalables y confiables, lo que marca un hito importante en nuestra transición hacia una producción de energía más limpia. Han sido fundamentales para reducir nuestra huella de carbono y descentralizar la producción. En China, las energías renovables representan el 37% de la capacidad energética total y, para 2028, se proyecta que generarán el 42% del suministro energético mundial. Sin embargo, a pesar de su rápido avance y su adopción generalizada, las energías renovables por sí solas no pueden satisfacer nuestras crecientes demandas de energía con la suficiente rapidez. Para cerrar esta brecha, necesitamos un complemento constante, modular y permanente.

La energía nuclear ha resurgido como una solución prometedora. No se trata de volver a los viejos modelos, sino de adoptar tecnologías de vanguardia como los Reactores Modulares Pequeños (SMR, su sigla en inglés). Estos reactores son más pequeños, flexibles y fáciles de mantener y operar que las plantas nucleares tradicionales. Empresas como Amazon ya están realizando inversiones significativas en este área (por ejemplo, liderando una ronda de financiación de US$ 500 millones en X-Energy para desarrollar SMR y asociándose con Energy Northwest para desarrollar SMR en el estado de Washington), lo que indica una confianza renovada en su potencial. Además, los avances en las tecnologías de fabricación, como la soldadura por haz de electrones locales, que reduce el tiempo que lleva realizar soldaduras de grado nuclear de un año a aproximadamente un día, tienen el potencial de reducir drásticamente los tiempos de construcción. Las innovaciones en seguridad sísmica, como el trabajo que está realizando la Agencia de Energía Atómica de Japón, harán de la energía nuclear una opción más segura en áreas propensas a terremotos. Lo que es aún más interesante es la oportunidad que presentan los SMR para volver a energizar los sitios existentes que ya están conectados a la red, como las plantas de carbón desmanteladas, proporcionando un camino acelerado para cubrir necesidades energéticas críticas y aliviar la tensión en la red.

Energía renovable. "Para 2028, se proyecta que generarán el 42% del suministro energético mundial."

Sin embargo, abordar nuestros desafíos energéticos va más allá de la generación; también implica repensar el consumo. A medida que aumenta la demanda de potencia computacional, impulsada por la adopción generalizada de la IA generativa en todas las industrias, debemos reconsiderar cómo consumen energía los centros de datos. Hoy, solo los centros de Estados Unidos consumen el 4% de la electricidad del país, y las proyecciones sugieren un aumento al 9% en los próximos cinco años. Lo mejor que podemos hacer es alejarnos de la infraestructura heredada y pasar a centros de datos hyperscale, que reducirán el consumo de energía en casi un 25% a través de una mayor eficiencia y economías de escala. Más allá de eso, la próxima frontera implicará diseñar centros de datos como centros de carga flexibles, capaces de ajustar su consumo en función de las necesidades de la red en tiempo real. Esto no solo optimizará el uso de energía, sino que también mejorará la estabilidad y la resiliencia de la red de la que todos dependemos.

Este cambio transformador exigirá más que innovación tecnológica; demandará una fuerza laboral calificada, desde ingenieros nucleares y maquinistas hasta expertos en gestión de redes y científicos de materiales. Invertir en programas de educación, capacitación y reciclaje será crucial. Y transformará las economías creando empleos altamente calificados y bien remunerados e impulsando la innovación en todos los sectores. En última instancia, estamos a punto de entrar en una era en la que ya no estaremos limitados por nuestras demandas energéticas. La energía limpia, impulsada por la innovación tecnológica y una fuerza laboral calificada, está lista para abrir una nueva era de innovación, redefiniendo lo que es posible y propulsándonos hacia un futuro de energía limpia y sostenible.

Tecnología inclina la balanza hacia la verdad

A medida que la desinformación se propaga a un ritmo sin precedentes, surgirá una nueva ola de herramientas impulsadas por inteligencia artificial para empoderar a periodistas, investigadores y ciudadanos comprometidos en su búsqueda de la verdad. Esta revolución tecnológica democratizará las capacidades de investigación, acelerará la verificación de datos y comenzará a cerrar la brecha entre la propagación de la desinformación y su desacreditación.

Hemos pasado rápidamente de una era de ciclos noticiosos prolongados que duraban semanas o meses a un flujo constante de actualizaciones que se publican a la velocidad de un clic. Las plataformas de redes sociales se han convertido en una fuente primaria para difundir y consumir noticias, y nunca ha sido tan difícil distinguir entre lo que es verdad y lo que es falso. Un mundo en el que ser el primero es más importante que tener la razón ha erosionado la confianza pública en los medios tradicionales y en los medios de comunicación. Las implicaciones son profundas: una parte significativa de la población tiene dificultades para identificar la información genuina ( 52%), lo que conduce a un escepticismo generalizado y a la difusión de información errónea. Sin embargo, si bien la tecnología ha contribuido a alimentar la crisis, también es la clave para resolverla.

Redes sociales "Las plataformas de redes sociales se han convertido en una fuente primaria para difundir y consumir noticias, y nunca ha sido tan difícil distinguir entre lo que es verdad y lo que es falso."

En la última década, la Inteligencia de Fuentes Abiertas (OSINT, su sigla en inglés) ha surgido como una herramienta vital para desentrañar investigaciones complejas y descubrir verdades ocultas bajo capas de engaño. Organizaciones como Bellingcat y ProPublica han utilizado datos públicos (geolocalización, cronolocalización, direcciones IP, etc.) para todo, desde exponer violaciones de derechos humanos hasta investigar conflictos internacionales. Las principales salas de redacción de todo el mundo, incluidas BBC, Der Spiegel y el New York Times, han adoptado metodologías OSINT para verificar y validar investigaciones (y en algunos casos han abierto el código fuente de sus herramientas locales). Sin embargo, este proceso sigue siendo laborioso y manual, y a menudo lleva semanas o meses (a veces años) para arrojar resultados. En cambio, quienes propagan información errónea pueden hacerlo instantáneamente con un solo tuit o una imagen o video manipulado, lo que crea un desequilibrio significativo en el ecosistema de la información. Esta disparidad subraya la necesidad de mejores herramientas para combatir la información errónea y la desinformación.

Estamos en el umbral de un movimiento que pondrá herramientas en manos de los consumidores, cambiando fundamentalmente la dinámica de poder actual. Innovaciones como la extensión del navegador TrustNet ofrecen la promesa de una verificación de datos en tiempo real y en colaboración colectiva para el contenido web. GeoSpy extrae datos de fotos y rápidamente compara características con regiones geográficas, países y ciudades. De manera similar, están surgiendo sistemas de inteligencia artificial generativa que complementan las noticias diarias con conocimiento académico relevante, como Proem, proporcionando una ayuda necesaria para validar afirmaciones y frenar la propagación de inexactitudes (tanto accidentales como intencionales). Y la inversión en este sector está creciendo, con más de US$ 250 millones en fondos dedicados este año a startups que desarrollan soluciones a estos problemas acuciantes. Las previsiones del mercado sugieren que la industria de OSINT podría alcanzar una valoración de miles de millones en la próxima década, lo que refleja su creciente influencia más allá del periodismo a sectores como la gestión de marcas corporativas y las operaciones gubernamentales.

En los próximos años, podemos esperar un cambio en la dirección de los hechos. El desarrollo y la democratización de estas herramientas nivelarán el campo de juego, permitiendo que la información precisa fluya con la misma rapidez que la desinformación. Esta transición no solo ayudará a restablecer la confianza del público en las fuentes de noticias tradicionales, sino que también mejorará la calidad general del discurso en las plataformas digitales. El impacto será de largo alcance y beneficiará a los consumidores, a las empresas que salvaguardan su reputación y a los gobiernos y organizaciones que se esfuerzan por mantener informadas a las poblaciones.

Como tecnólogos, tenemos una responsabilidad crucial en esta transformación. Al innovar y crear herramientas que ayuden a detectar y disuadir la desinformación, podemos reconfigurar el panorama de la información. Nuestros esfuerzos colectivos contribuirán a lograr una sociedad más informada y resiliente frente a las mareas del engaño digital. El camino que seguir es claro: utilizar la tecnología no solo para conectar el mundo, sino para proteger la integridad de la información que nos une.

Datos abiertos = preparación descentralizada ante desastres

La resiliencia ante desastres se transformará fundamentalmente gracias al poder de los datos hiperlocales obtenidos de la comunidad. Este cambio redefinirá la gestión de desastres, pasando de un modelo de arriba hacia abajo y reactivo a uno proactivo, descentralizado e impulsado por la comunidad.

Desde el Typhoon Alley hasta la selva australiana, la gravedad y la frecuencia de los desastres naturales en todo el mundo están aumentando. Los sistemas de respuesta a desastres actuales a menudo tienen problemas con datos fragmentados o inaccesibles, en particular en comunidades vulnerables y aisladas. Durante eventos recientes, como los huracanes Helene y Milton en el sureste de Estados Unidos, las áreas del interior se vieron gravemente afectadas, y no se cartografiaron recursos críticos porque se consideraba que presentaban un riesgo bajo de huracanes. Estos eventos subrayan una verdad fundamental: en una era de desastres en aumento, los datos oportunos y accesibles no solo son beneficiosos, sino esenciales.

huracan.jpg Las emergencias de la Naturaleza provocan necesidades con las que la tecnología puede contribuir.

En el centro de una preparación eficaz ante desastres se encuentran los datos: la capacidad de recopilarlos y utilizarlos dentro de un marco estructurado. Si bien las iniciativas de socorro desde arriba tienen ventajas, como la movilización de recursos a gran escala, a menudo carecen de la agilidad y el dinamismo necesarios para una respuesta rápida. Estamos presenciando un cambio hacia plataformas centradas en la comunidad que empoderan a las personas para hacerse cargo de su seguridad. Con la ubicuidad de los teléfonos celulares, las comunidades están empoderadas para recopilar información diversa sobre el terreno.

Por ejemplo, durante las inundaciones de 2022 en Lismore, Australia, los residentes utilizaron las redes sociales y Google Sheets para coordinar los rescates, creando un ecosistema de datos improvisado. Están surgiendo más aplicaciones basadas en la comunidad, como las que se utilizan para rastrear incendios forestales (por ejemplo, Watch Duty), que permiten a los residentes informar sobre las condiciones en tiempo real y guiar las iniciativas de respuesta.

Estos esfuerzos de base están evolucionando hacia sistemas de resiliencia descentralizados. Los avances en la informática de borde y la conectividad satelital durante los desastres permiten la captura y el procesamiento de datos en tiempo real, incluso en las condiciones más duras. Esta evolución tecnológica no se trata solo de datos más rápidos, sino de cambiar la dinámica del poder y acercar la toma de decisiones a los más afectados. Esto garantiza que los socorristas y los residentes tengan acceso inmediato a información útil, lo que les permite tomar decisiones críticas sin esperar a que se activen los sistemas centralizados.

Para hacer realidad este futuro, se necesita una estrecha colaboración entre las comunidades, los gobiernos locales y las organizaciones humanitarias. Es una de las principales razones por las que recientemente anuncié el lanzamiento de la beca Now Go Build CTO Fellowship. Como líder tecnológico a largo plazo, siento una profunda responsabilidad de orientar y apoyar a las organizaciones y personas que utilizan la tecnología para abordar los desafíos sociales y ambientales. Nuestra primera cohorte incluye al Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT), que moviliza a más de 500.000 voluntarios en todo el mundo para mapear las regiones vulnerables, y Help.NGO, que despliega drones y realiza computación de borde utilizando los servicios de AWS para mapear las zonas de desastre en tiempo real, proporcionando a los socorristas locales imágenes de alta resolución y datos en tiempo real cuando fallan los sistemas de comunicación convencionales.

Al poner los datos y el poder de toma de decisiones en manos de las comunidades, no solo estamos mejorando la respuesta a los desastres, sino que estamos creando una red de centros de gestión de desastres que mejoran la preparación. Ante el aumento de los desastres, este cambio de una preparación reactiva a una proactiva basada en datos no solo es bueno, sino una necesidad absoluta. En última instancia, al adoptar un modelo centrado en la comunidad y basado en datos, estamos construyendo un futuro en el que la tecnología aumenta la resiliencia humana, lo que permite a las comunidades navegar en un mundo cada vez más impredecible con confianza y autonomía.

Tecnología de consumo impulsada por la intención

Se está produciendo un cambio sutil que está redefiniendo nuestra relación con la tecnología de consumo. A medida que más y más personas buscan un refugio para evitar las distracciones constantes, están surgiendo dispositivos que priorizan la atención plena, la intencionalidad y el pensamiento profundo por sobre un aluvión de estímulos fugaces. En 2025 y más allá, la tecnología nos empoderará en lugar de distraernos, y seremos mejores gracias a ello.

En un mundo en el que nuestros dispositivos son extensiones de nosotros mismos, captar la atención se ha convertido en una industria de miles de millones de dólares. Cada deslizamiento, titular y notificación está meticulosamente diseñado para engancharnos. Esta búsqueda incesante de nuestra atención ha tenido consecuencias no deseadas, como el aumento de los niveles de ansiedad, depresión y una sensación generalizada de distracción.

Entre 2009 y 2022, el uso diario de las redes sociales entre los adolescentes se disparó del 50% al 95%, y la salud mental de muchos empeoró. El 72% de los profesores de secundaria de Estados Unidos considera que la distracción de los estudiantes con el teléfono es un problema importante. La encuesta "El estrés en Estados Unidos" descubrió que quienes revisan constantemente el teléfono experimentan niveles de estrés promedio más altos. Y los documentos internos de TikTok revelan que los usuarios pueden volverse adictos después de solo 35 minutos de uso.

Estas tendencias alarmantes subrayan la necesidad urgente de reevaluar nuestra relación con la tecnología y priorizar el uso intencional y consciente.

chicos celulares.jpg Los ejecutivos de alto rendimiento excluyen los teléfonos de la primera hora de sus días para aumentar el poder cognitivo.

En respuesta a estos desafíos, está surgiendo un movimiento creciente centrado en la desconexión intencional y la elección consciente de la tecnología. Las escuelas de todo el mundo están implementando prohibiciones de teléfonos celulares con resultados sorprendentes. En la escuela secundaria Grant en Portland, el almuerzo vuelve a ser ruidoso mientras los estudiantes participan en conversaciones cara a cara. Los maestros informan de una mayor concentración en clase y una disminución de los casos de acoso. Esta desconexión forzada también está ganando popularidad entre los adultos. El Offline Club en Ámsterdam, lanzado a principios de 2023, ofrece un refugio del mundo digital y ha atraído a más de 150.000 seguidores en solo unos meses. Estas iniciativas señalan un cambio más amplio en cómo pensamos y usamos la tecnología.

Un gran ejemplo de esto es el proceso de redacción de documentos en Amazon. Independientemente del puesto o la antigüedad, existe la expectativa de que cuando se tiene una buena idea, se plasma en papel y se crea una narrativa convincente. Cuando está lista, nos reunimos, leemos en silencio y tomamos notas, y luego la debatimos. El proceso obliga a todos a estar presentes, a concentrarse en la tarea en cuestión. A medida que sigamos dependiendo cada vez más de la tecnología en nuestro día a día, podemos esperar que más organizaciones adopten estrategias similares que prioricen el pensamiento profundo y crítico.

Los innovadores están tomando nota. Está surgiendo una nueva ola de dispositivos con un propósito definido, diseñados para fomentar el uso intencional y alentarnos a entrar en un estado de flujo (o “la zona”) en lugar de desviar nuestra atención. Los lectores electrónicos, como el Kindle, han fomentado durante mucho tiempo la lectura inmersiva sin interrupciones. Ahora, estamos presenciando esta tendencia en una escala mucho mayor, con la aparición de teléfonos minimalistas que ofrecen poco más que funciones de llamada y mensajes de texto, cámaras que enfatizan el arte de tomar una fotografía y no de compartirla, y reproductores de música independientes que nos permiten disfrutar de la música sin el bombardeo constante de mensajes y notificaciones.

No me malinterpreten: este cambio no significa abandonar la conectividad digital, sino más bien ser conscientes de cómo los dispositivos pueden aumentar nuestras intenciones en lugar de simplemente captar nuestra atención. Se trata de lograr un delicado equilibrio. Personalmente, dedico una tarde a la semana a aprender, apagando el teléfono y el correo electrónico para concentrarme en leer artículos académicos o explorar los últimos servicios de AWS. De manera similar, se sabe que los ejecutivos de alto rendimiento excluyen los teléfonos de la primera hora de sus días para aumentar el poder cognitivo, una práctica respaldada por los expertos de Stanford Lifestyle Medicine.

Estas prácticas se alinean con el concepto holandés de “niksen”, es decir, la ociosidad con un propósito o el arte de no hacer nada. Para muchos, lo más parecido que les viene a la mente es la ensoñación meditativa. Este enfoque reconoce que, en nuestro mundo cada vez más complejo, adoptar la simplicidad puede realinear la tecnología con nuestros valores fundamentales y nuestra salud mental. Con un retorno a la intencionalidad, podemos mejorar nuestra relación con la tecnología, asegurándonos de que nos empodere en lugar de distraernos.

