"Pronto sabremos qué negoció Macri para que el PRO votara contra la universidad"

“Ahora, viene el tratamiento del presupuesto de la Nación y las cosas serán distintas. Ya no les alcanzará con 85 votos, van a necesitar casi 130 en diputados y la mitad de los senadores. ¿De dónde los van a sacar? Los legisladores no podemos dejar de ver lo que pasa en la Argentina donde impera la recesión. No hay en funcionamiento ningún motor de la economía que favorezca la dinamización”.