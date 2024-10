Raro: Justo Yanina Arruza opinando sobre infieles (Martin Demichelis / Evangelina Anderson)

Acerca del posteo de Evangelina Anderson: “No suelo salir a desmentir cuando dicen pavadas porque sé que es lo que buscan. Pero, teniendo un hijo en Argentina hay un límite”, y una foto de sus manos y la de su marido entrelazadas.

Explicación: Anderson y Demichelis se mudaron a México con sus hijas Lola y Emma porque él es director técnico de Rayados de Monterrey. El hijo mayor de la pareja, Bastián, se quedó en Ciudad de Buenos Aires para continuar su carrera futbolista en las inferiores de River Plate.

¿Y cómo queda lo de la azafata? Arruza / Latorre afirmó que "todo River lo sabía", aunque luego le adjudicó la responsabilidad a "Tartu" [Augusto Tartúfoli].

Arruza / Latorre dijo que en Monterrey, Anderson habría recibido un mensaje que decía que Demichelis “está saliendo o estaba saliendo con una azafata de una aerolínea que conoció en un viaje de River. Dicen que ella se lo preguntó, él se lo confesó y lo echó. Tengo 4 fuentes que me aceptan la azafata. En el club Monterrey él no quiere blanquear la separación, entonces está metiendo doble turno de entrenamiento para no decir que no está en la casa”.

Pero esto quedó desacreditado por Anderson. Cabe preguntarse ahora si es válido o no el desmentido de Yanina acerca de los gatos, rumor que ella, con ironía, asumió autodenominándose "Yiya" (por Murano, la envenenadora).

Embed TANIA, la azafata, ENOJADA con Demichelis: Él le habría prometido DEJAR a Evangelina Anderson



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/QlTvyQq1bP — América TV (@AmericaTV) October 10, 2024

Pero no es fácil para Arruza / Latorre. En historias de infidelidades ella sigue condenada en la memoria colectiva por el vínculo entre su marido, Diego Latorre, y la fallecida Natasha Jaitt.

Esto es lo que intenta recordar el siguiente posteo que le escribieron:

"Que triste programa. Como ella fue cornuda, su ser no le permite NO ARRUINAR LA INTIMIDAD DE UN MATRIMONIO. Demichelis y Evangelina tiene problemas como todos . Dejarlos en paz. Muy triste contenido. Mucha basura, y realmente alguien puede ver un programa con esa señora?

Embed Que triste programa. Como ella fue cornuda, su ser no le permite NO ARRUINAR LA INTIMIDAD DE UN MATRIMONIO. Demichelis y Evangelina tiene problemas como todos . Dejarlos en paz. Muy triste contenido. Mucha basura, y realmente alguien puede ver un programa con esa ¼señora? https://t.co/pApRbdlLLP — JoxyOK (@Joxyok) October 10, 2024

