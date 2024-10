Martín Menem llegó a Santa Cruz y lo reciberon a los huevazos

En ese espacio, hoy en otras manos, Martín Menen se despachó con una propuesta integradora

“Estamos transitando todo este proceso de armado y consolidación y que seguramente la justicia no va a tardar lo que falta para tener el partido, Nosotros no miramos de dónde viene los demás actores que quieren sumarse, sino hacia dónde vamos”,

Luego agregó

Las personas que se quieren sumar, deben compartir las mismas ideas, tener la misma convicción para sostener el rumbo y sacar a la Argentina de este atraso, esta catástrofe Las personas que se quieren sumar, deben compartir las mismas ideas, tener la misma convicción para sostener el rumbo y sacar a la Argentina de este atraso, esta catástrofe

Durante su exposición recordó que "La Libertad Avanza empezó en el año 2021 en La Rioja, éramos cinco o seis, y en poco más de dos años ya éramos 15 millones, porque decidimos votar una transformación”,

El medio, La Opinión Austral, reflejó la exposición de Menem

En ese orden remarcó

Hemos producido el milagro de que sin gobernadores, intendentes y legisladores provinciales, nuestro candidato llegó a Presidencia de la Nación, pero no va a alcanzar si en las próximas elecciones no seguimos consolidando las ideas de la libertad Hemos producido el milagro de que sin gobernadores, intendentes y legisladores provinciales, nuestro candidato llegó a Presidencia de la Nación, pero no va a alcanzar si en las próximas elecciones no seguimos consolidando las ideas de la libertad

A todo esto, el legislador ungió al presidente de LLA en Santa Cruz, Jairo Henoch Guzmán, como el principal referente del partido.

Guzmán surgió del ámbito privado, lidera la promoción del partido libertario en la provincia. Entre las primarias y las generales pasadas consiguió afiliados suficientes para constituir el partido que espera su oficialización

Cierre de Martín Menem

No tenemos ningún gobernador que haya salido de las raíces de La Libertad Avanza. Vamos a tratar que ocurra en muchas provincias. El año que viene está la elección en Santiago del Estero, ojalá podamos No tenemos ningún gobernador que haya salido de las raíces de La Libertad Avanza. Vamos a tratar que ocurra en muchas provincias. El año que viene está la elección en Santiago del Estero, ojalá podamos

