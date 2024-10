"No tiene goyete no dialogar entre las partes: en jubilaciones y universidad hubo chances de negociar"

No debe haber devaluación pero la Casa Rosada se comió el colchón que había logrado. Este régimen cambiario no va más. Hay que terminar con el blend y sincerar las variables. Argentina no puede ser industria extractiva y campo. Las principales variables de la economía están en rojo y en dos dígitos anuales. No debe haber devaluación pero la Casa Rosada se comió el colchón que había logrado. Este régimen cambiario no va más. Hay que terminar con el blend y sincerar las variables. Argentina no puede ser industria extractiva y campo. Las principales variables de la economía están en rojo y en dos dígitos anuales.