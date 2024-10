Mastercard permite ahorrar hasta $32.000 al mes con estas billeteras virtuales

En lo que respecta a los amantes de la comida rápida, estos encontrarán una razón adicional para visitar McDonald's los martes, ya que podrán beneficiarse de un 20% de descuento, con un tope de hasta $2.500, al pagar con estas billeteras digitales. Por otro lado, los miércoles se convierten en el día ideal para realizar compras en Farmacity, Simplicity, Get The Look y The Food Market, donde se ofrece un increíble 35% de ahorro, con un tope de $2.000.