Expectativa por el nuevo videojuego de terror argentino que transcurre en Constitución

La idea surgió porque los creadores experimentaron un suceso similar, según le informaron al medio Ámbito Financiero. "Post-juntada con amigos a la madrugada, nos teníamos que tomar un colectivo para volver a casa. No pasaba, y nos arrancamos a preocupar, preguntarnos si nos va a pasar algo, si a lo mejor no pasa, y si pasa y no para?", afirmaron.